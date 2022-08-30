عطاء الإمارات يغيث المتضررين في العالم

المصدر: أبوظبي - وام

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امتدت يد الإمارات بالعطاء والمساعدات السخية لإغاثة الشعوب المتضررة في عدد من الدول، سواء التي تعرضت للفيضانات والسيول أو الجفاف.

وفي إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتقديم كل أشكال الدعم للشعب الباكستاني الصديق جراء تداعيات السيول، بدأت وزارة الدفاع- ممثلة في قيادة العمليات المشتركة- تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية.

وتم تسيير أول طائرة، صباح أمس، على أن يعقبها عدد من الطائرات على مدار الأيام المقبلة.

وتنفيذاً لأوامر سموه، وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتعزيز عمليات الهيئة الإغاثية للمتأثرين من السيول والفيضانات في السودان، وتقديم كل ما من شأنه أن يسهم في تخفيف وطأة المعاناة عن كاهلهم.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجراه سموه بوفد الهيئة الموجود حالياً في السودان، لتنفيذ عدد من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية.

وأعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية عن تخصيص مبلغ 5 ملايين درهم للدعم والمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين في باكستان من جهة ثانية بدأت الجهات الخيرية الإماراتية وبالتعاون مع هيئة إدارة الكوارث الصومالية بتوزيع أكثر من ألف طن من المواد الغذائية والإغاثية على الأهالي والنازحين في المناطق الأكثر تضرراً من الجفاف.



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