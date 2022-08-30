وزارة الداخلية تحتفي بإسهامات المرأة في بناء نهضة الوطن

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت وزارة الداخلية صباح أمس بيوم المرأة الإماراتية الذي يقام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، في إطار احتفالات الدولة بهذه المناسبة برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتقديراً لدور المرأة وإنجازاتها العظيمة التي حققتها في بناء نهضة هذا الوطن.

حضر الاحتفال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء عبدالعزيز الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، والمديرون العامون، وعدد من الضباط، والعنصر النسائي العاملات في مختلف قطاعات الداخلية.

تنمية

وقال اللواء الخييلي في كلمة له بهذه المناسبة: يُعد هذا الاحتفال بمثابة تكريمٍ للمرأة، وتقديراً لدورها الريادي في بناء الوطن، ودفع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات، ويمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات «ابنة الإمارات»،

وتابع: إنّ ما وصلت إليه الإماراتية من تميّز جاء نتيجة الدعم الكبير الذي أولاه إياها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، منذ تأسيس الدولة، إيماناً منه بأهمية دورها في مسيرة التنمية ومواصلة مسيرة النهضة والتقدم، وسار على نهجه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن اهتمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالمرأة لا حدود له.

اهتمام

أوضح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي أن وزارة الداخلية أولت المرأة العاملة ضمــن قوتها اهتماماً ودعماً خاصــاً من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك مــن خــلال مجموعة مــن البرامج والمبــادرات المتنوعة الداعمة لتمكينها، ما أدى إلى تميزها في العمل والقيام بواجبها الوطني على أحســن وجه، وأثبتت المرأة الإماراتيــة المنضويــة في صفــوف العمل الشــرطي والعســكري أنها تقوم بمهــام عملها بقوة وبســالة، وأنها شــقيقة الرجــال فــي المحافظة على الأمن والأمان الذي تتمتع به دولتنا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز