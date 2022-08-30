3 خدمات جديدة لأمراض القلب في مستشفى دبي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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كشف الدكتور عارف عبد اللطيف الملا استشاري أمراض القلب وقصور القلب وارتفاع ضغط الشريان الرئوي عن ثلاث خدمات جديدة تشمل تطوير قسم وخدمة قصور القلب، وخدمة علاج وتشخيص ضغط الشريان الرئوي، إضافة إلى خدمة جديدة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المستشفيات الحكومية، وهي قياس وفحص جهد التنفس والقلب بنفس الوقت.

وقال الدكتور عارف الملا إن أمراض القلب شائعة بكثرة لأن أسبابها موجودة وهي المسببة لأمراض القلب، لافتاً إلى أن أهم مسببات قصور القلب هي الجلطات القلبية وأسبابها معروفة مثل الضغط والسكري والتدخين وارتفاع الكوليسترول والجينات ولكن هناك أسباب أخرى مثل فشل الصمامات او تضيق الصمامات وأسباب أخرى غير معروفة أو وراثية.

قصور القلب

ولفت الدكتور عارف الملا إلى أن قصور القلب هو مرض يصيب الشخص عندما يصبح قلبه عاجزًا عن ضخ الدم بقوة كافية تجعله يصل إلى كافة أجزاء الجسم، وهنا تصل كميات أقل من الدم النظيف إلى أعضاء الجسم المختلفة، ما يسبب تراكم السوائل في الأعضاء، مثل: الرئتين والقدمين والبطن، وكل هذا يؤدي إلى شعور المصاب بقصور القلب بتعب وضعف دائمين وصعوبة في ممارسة الأنشطة اليومية الطبيعية.

وأوضح أن أعراض قصور القلب تبدأ عادة بالظهور بشكل تدريجي، ولكن أحيانًا قد تظهر أعراض قصور القلب فجأة دون أي مقدمات، وتشمل التعب والإرهاق وعدم القدرة على تحمل الجهد والتعب.

وحول مرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي قال الدكتور عارف إن هذا المرض غير نادر ولكنه غير شائع أيضاً وللأسف يأخذ وقتاً لتشخيصه، وكثير من المرضى يترددون على أكثر من طبيب لتشخيص الحالة مما يؤدي إلى تفاقم المرض، لافتاً إلى أن عدد المراكز المتخصصة بتشخيص المرض قليل جداً، حيث يوجد هناك مركز في أبوظبي وقريباً سنطلق الخدمة في مستشفى دبي، لافتاً إلى أن علاج المرض والأدوية المستخدمة بأسعار غالية جداً.

وأوضح استشاري أمراض القلب أن ارتفاع ضغط الدم الرئوي هو أحد أشكال ارتفاع ضغط الدم التي تؤثر على شرايين الرئتين والشق الأيمن من القلب، ومن أنواعه ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، والذي يتسم بتضيق الأوعية الدموية في الرئتين أو انسدادها أو تلفها، ويؤدي هذا التضرر إلى إبطاء سريان الدم عبر الرئتين، وارتفاع ضغط الدم في شرايين الرئتين، موضحاً أن القلب يتحمل عبئًا أكبر لضخ الدم عبر الرئتين، مما يؤدي إلى الجهد الزائد في نهاية المطاف وإضعاف عضلة القلب وفشلها.

وقال: إن الهيئة قامت بشراء أول جهاز من نوعه لفحص جهد التنفس والقلب لمعرفة ما إن كان ناجماً عن مشاكل في الرئة أم القلب لافتاً إلى إن الجهاز يستخدم أكثر مع مرضى قصور القلب.

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