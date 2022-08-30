3172 من أصحاب الهمم تلقوا خدمات «الشارقة الإنسانية» 2022

المصدر: الشارقة - البيان

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قالت منى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إن 3172 شخصاً من أصحاب الهمم استفادوا من خدمات المدينة خلال العام الدراسي 2021 ـ 2022، في حين بلغ عدد الموظفين العاملين فيها 650 موظفاً، 67 منهم من أصحاب الهمم، يشكلون 10.30 % من إجمالي نسبة الموظفين.

جاء ذلك خلال اللقاء الترحيبي السنوي لموظفي المدينة الذي نظمته الخدمات الإنسانية مع بداية العام الدراسي الجديد، ورحبت منى اليافعي من خلاله نيابة عن الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس المدينة بجميع الموظفين، متمنية لهم ولجميع الطلبة وأولياء الأمور عاماً دراسياً موفقاً.

وعن أهداف اللقاء، أكدت أن الإدارة العليا حريصة جداً على التواصل مع الموظفين والحفاظ على جو من الألفة والمودة بينها وبينهم وطمأنتهم إلى مواكبتها المستمرة لأعمالهم وما يحققونه من إنجازات في تعليمهم وتدريبهم للطلبة ذوي الإعاقة.

وتطرقت اليافعي خلال اللقاء إلى خطة المدينة الاستراتيجية «2022 ـ 2032» وأهمية أن يكون لدى المدينة خارطة طريق تساعد في تحديد الأولويات وتعديل الاتجاهات وتحقيق رؤيتها ورسالتها بشكل واضح ومتفق عليه بما يسهم في إيصال الرسالة بشكل أوضح ويسهل اتخاذ القرارات، مبينة أن الخطة الاستراتيجية الجديدة، للمدينة ثابتة على رؤيتها ورسالتها والقيم التي تعمل بموجبها، وهي حريصة أن يضع العاملون فيها نصب أعينهم هذه الرؤية والرسالة والقيم في كل ما يؤدونه من مهام.

وبينت أن المدينة تولي أهمية كبيرة لاستدامة الخدمات التي تقدمها لمواكبة أفضل وأحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال، وتوعية المجتمع وفي سبيل ذلك تعمل على تنمية وترسيخ علاقات التعاون محلياً وعربياً وعالمياً.

اتفاقيات

وأضافت اليافعي إن الخدمات الإنسانية وقعت خلال العام الدراسي الماضي مجموعة من الاتفاقيات مع المركز الفرنسي للمعهد الدولي للهيئة الدولية للمسرح التابع لـ «اليونيسكو»، ومجلس الشارقة الرياضي، ومنصة ينمو للتسويق الإلكتروني وبنك دبي الإسلامي والجامعة الأمريكية في الإمارات، إضافة إلى اهتمامها بالكادر الوظيفي، وتعمل على تطوير قدراته ومهاراته من خلال البرامج التدريبية والفنية وتنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات التي تسهم في تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات.

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