بلدية دبي تنفذ حملات توعية ورقابة شملت 500 مؤسسة تعليمية

المصدر: دبي – البيان

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نفذت بلدية دبي مجموعة من الأنشطة والإجراءات للتأكد من التزام المؤسسات التعليمية معايير البيئة والصحة والسلامة، وذلك حرصاً منها على سلامة الطلاب والطالبات وتزامناً مع انطلاق الموسم الدراسي 2022 - ‏‏2023، وأطلقت البلدية إجراءات رقابية استباقية على أكثر من 500 مؤسسة تعليمية في إمارة دبي مثل رياض الأطفال والحضانات والمدارس، فضلاً عن المؤسسات المختصة بتوفير الزي المدرسي، إذ يتم التأكد من توافر شهادة فحص مطابقة للزي المدرسي من مختبرات معتمدة محلياً أو دولياً.

وبهذا الصدد، قام مختبر بلدية دبي بفحص عينات من الزي المدرسي من أكبر المتاجر والمؤسسات للتأكد من استيفائها المعايير المعتمدة. كما تم فحص 178 عينة حافظة طعام وقارورة مياه تم جمعها من مختلف محال التجزئة ومتاجر الأقسام ومواقع البيع الإلكترونية.

وتقوم بلدية دبي بإخطار المؤسسات ذات العلاقة في حال عدم مطابقة العينات التي تم فحصها المعايير المعتمدة، إضافة لسحب العينات غير المطابقة قبل عرضها وتداولها، والتأكد من قيام المؤسسات باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. وشددت بلدية دبي التنويه على جميع المؤسسات التعليمية في الإمارة بضرورة التعاقد مع مؤسسات توريد الزي المدرسي الحاصلة على شهادات المطابقة أو الفحص لعينات الزي المدرسي.

أدلة إرشادية

وشملت الإجراءات الرقابية الاستباقية التي تقوم بها البلدية مطابقة المباني المعايير والاشتراطات ذات الصلة وفق الأدلة الإرشادية الخاصة ببلدية دبي، إذ يتم التدقيق على منظومة التهوية والتكييف من خلال فحص مجرى ومرشحات الهواء للحد من العناصر الملوثة، إضافة لتنفيذ إجراءات الصيانة الدورية ذات الصلة بالصحة والسلامة، مثل صيانة أنظمة التهوية والتكييف.

كما يتم التدقيق على أنظمة المياه وضمان توافر تقارير تنظيف وتطهير الخزانات وشبكة التوزيع الداخلية والصيانة الوقائية للشبكة مع توافر تقارير مخبرية معتمدة تثبت خلوها من الملوثات.

الرقابة على الأغذية

وضعت البلدية خطة متكاملة للرقابة على الأغذية المتداولة في المؤسسات التعليمية، تضمن من خلالها وصول أغذية سليمة ذات جودة عالية وقيم تغذوية مدروسة تقدم إلى طلبة المدارس من خلال المقاصف المدرسية، وذلك لضمان سلامة طلبة المدارس وحصولهم على غذاء متنوع يناسب احتياجاتهم العمرية ويحسن عاداتهم الغذائية.

وتبدأ جهود بلدية دبي قبل بدء العام الدراسي من خلال اعتماد الأغذية التي تقدم للمدارس إذ تم اعتماد 1,553 صنفاً غذائياً حتى الآن. بعد ذلك يتم إصدار تصاريح للشركات التي لديها أصناف معتمدة لتزويد المدارس بها، إذ تحصل الشركة على تصريح لكل مؤسسة تعليمية يتم تزويدها بالأغذية، ويقدر عدد التصاريح التي يتم إصدارها سنوياً بـ200 تصريح.

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