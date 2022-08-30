مركز محمد بن راشد للفضاء يفتح باب التسجيل في مخيم التعلم العميق

المصدر: دبي – البيان

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التسجيل في «مخيم التعلم العميق 2022» أمام طلبة الجامعات، المقرر انعقاده افتراضياً على مدار ثلاثة أيام هي: 10 و 11 و 17 سبتمبر 2022، وذلك ضمن مبادرات مركز محمد بن راشد للفضاء الهادفة إلى دعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وللتسجيل في المخيم، يجب أن يكون المنتسب طالباً في إحدى الجامعات بالدولة، وأن يتراوح عمره بين 18 إلى 30 عاماً، إلى جانب امتلاكه المعرفة الأساسية بالرياضيات ولغة البرمجة «بايثون» وعمليات معالجة الصور. وسيتم اختيار 15 مشاركاً من الشباب والفتيات من بين المتقدمين، حيث سيكون آخر موعد للتسجيل وتقديم المستندات المطلوبة في 2 سبتمبر.

ويهدف المركز من هذه المبادرة إلى تزويد الشباب بتجربة استكشاف علوم الفضاء، وذلك من خلال تقديم الدروس النظرية والعملية على أيدي خبراء متخصصين في هذا المجال يومي 10 و 11 سبتمبر 2022.

في حين سيتعلم المنتسبون في الجلسات النظرية مبادئ التعلم العميق وتطبيقاته والتقنيات المتعلقة به، إضافة إلى التركيز على تحليل صور الأقمار الاصطناعية، كما سيكتسبون من الجلسات العملية الخبرة اللازمة لحل المشكلات ذات الصلة بصناعة الفضاء، باستخدام التعلم العميق وبرمجة «بايثون».

أما الجلسة العملية، المقامة في 17 سبتمبر 2022، فهي تشجع المشاركين على التعامل مع أحد التحديات التقنية من خلال «مسابقة هاكاثون»، وذلك بغرض الاستفادة من المعرفة المكتسبة خلال المخيم حول التعلم العميق، وتطبيقه في قطاع الفضاء. وفي الختام، سيحصل جميع المشاركين على شهادات من مركز محمد بن راشد للفضاء.

وقال سعيد المنصوري، مدير بالوكالة - إدارة الاستشعار عن بعد في مركز محمد بن راشد للفضاء: «إننا نعمل على إعداد الشباب وتطوير مهاراتهم لمواكبة مستقبل التعلم العميق وتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال هذه المبادرات. وحرصاً منا على مواكبة التطورات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء في المنطقة والعالم، فقد بات من الضروري امتلاك هذه المهارات والمعارف المهمة ذات الصلة».

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