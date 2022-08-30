الإمارات تبدأ تسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية إلى باكستان

المصدر: أبوظبي - وام

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بدأت وزارة الدفاع - ممثلة بقيادة العمليات المشتركة - تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات إلى باكستان.

وتشمل المساعدات الإغاثية، مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية والطرود الغذائية والدوائية للمتضررين من السيول والفيضانات بهدف الإسهام في دعم الجهود لإغاثة السكان المتضررين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم.

توجيهات

وتأتي هذه المساعدات في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لتقديم أشكال الدعم كافة للشعب الباكستاني الصديق جراء تداعيات السيول التي شهدتها باكستان أخيراً.

وقال حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، إنه تم تسيير أول طائرة مساعدات إماراتية إغاثية صباح أمس إلى باكستان وتحمل على متنها المساعدات الغذائية والإيوائية المتنوعة، على أن يعقبها عدد من طائرات المساعدات الأخرى على مدار الأيام المقبلة لتقديم الدعم للتخفيف من حدة التداعيات التي خلفتها الفيضانات والسيول التي شهدتها باكستان أخيراً.

متانة

وأضاف إن تقديم تلك المساعدات يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، وإن دولة الإمارات أسهمت على مدار السنوات الماضية في التخفيف من حدة العديد من الأزمات الإنسانية التي شهدتها باكستان وخاصة ذات الصلة بالكوارث الطبيعية.

وأكد أن الدعم الإماراتي الإنساني يمتد لتقديم يد العون إلى المجتمعات كافة المتضررة حول العالم انطلاقاً من الدور الإنساني العالمي لدولة الإمارات الذي أرسى مبادئه الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

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