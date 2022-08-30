محمد الشرقي: قفزات نوعية حققتها الإمارات في تمكين المرأة

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، موظفات كليات التقنية العليا للطالبات في الفجيرة، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به دولة الإمارات في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة على القفزات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في تمكين وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية على جميع الصعد، مشيداً بالجهود المميزة والإنجازات المتواصلة التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، ضاربة أروع النماذج في تمثيل قيم المجتمع الإماراتي بين بلدان العالم.

وعبرت موظفات كليات التقنية العليا عن سعادتهن باستقبال سمو ولي عهد الفجيرة لهن، ودعمه للمرأة في كافة المجالات، مما يشكل حافزاً مهماً في مواصلة دورهن المهم في المجتمع. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد، والدكتور عبد الله السويجي المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في الفجيرة.

لقاء

كما أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي أهمية دور المنافسات الرياضية في إبراز المواهب الشابة، مشيراً إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتوجيهات سموه بالاهتمام بالرياضيين وتقدير إنجازاتهم في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في قصر الرميلة اللاعبة الهيام البلوشي لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية ومنتخب الإمارات للمبارزة لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمّان في فئة تحت 15 عاماً في سلاح الفلوريه.

وأشاد سموه بالإنجاز الرياضي الذي حققته اللاعبة، مشدداً على أهمية انخراط اللاعبين في البطولات الرياضية في مختلف دول العالم، بما يسهم في الارتقاء بألعاب الدفاع عن النفس، وتعزيز حضور إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، في هذا المجال عالمياً.

وتوجهت الهيام البلوشي إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والتقدير على الاستقبال، وتشجيع سموه لها، ومتابعته الدائمة للرياضيين وأصحاب المراكز المتقدمة لتحقيق المزيد من النتائج المشرفة في المنافسات الدولية.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والعميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية.

اهتمام

أشار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة إلى اهتمام حكومة الفجيرة بتمكين المرأة في المجالات المجتمعية والوظيفية كافة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرص سموه على تسخير الموارد في سبيل إشراك المرأة في مسيرة التنمية.

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