مجلس «الجوهرة» النسائي بمحاكم دبي يحتفي بجهود المرأة

المصدر: دبي - البيان

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احتفى مجلس «الجوهرة» النسائي بمحاكم دبي بحضور القاضي حمدة السويدي قاضٍ بالمحكمة التجارية في محاكم دبي، بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام، في إطار احتفالات الدولة بهذه المناسبة المتميزة برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، وذلك تقديراً للمرأة الإماراتية لإسهاماتها في إكمال مسيرة التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيقها العديد من المكاسب والإنجازات المتميزة بجهود القيادة الرشيدة التي تدفع عجلة التقدم وازدهارها بتمكين المرأة وإشراكها في بناء النهضة، وتخللت الاحتفالية مجموعة من الفعاليات المتميزة التي تبرز نجاح المرأة الإماراتية في قصص ملهمة يسطرها تاريخ دولة الإمارات ليجعل من المرأة الإماراتية نموذجاً يُحتذَى به لجميع نساء العالم في جميع المجالات والقطاعات وتمكينها من الاستفادة من مكتسبات التنمية.

وصرحت القاضي ابتسام البدواوي الرئيسة الفخرية لمجلس الجوهرة النسائي في محاكم دبي أن المرأة الإماراتية تحظى باهتمام كبير في دولة الإمارات التي تركز على رفع مكانتها في كل مختلف المجالات، إذ يعد هذا الاهتمام انعكاساً لرؤية قيادتنا الرشيدة في تقدير إسهامات المرأة الإماراتية لما قدمته من جهود في تنمية ونهضة البلاد، تماشياً مع نهج والدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في تمكين المرأة وتوفير كامل حقوقها، لتصقل مهاراتها القيادية والاجتماعية والسياسية كخطوة أساسية نحو إعدادها لدخولها معترك العمل التنافسي الذي يقودها إلى النجاح.

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