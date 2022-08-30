المجلس النسائي لشرطة دبي يحتفل بمبادرات وفعاليات مجتمعية

المصدر: دبي- البيان

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أطلق المجلس النسائي لشرطة دبي، جملة من المبادرات والفعاليات المجتمعية والرياضية احتفاء بالإنجازات والمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية.

ورفعت الرائد خبير عنود السعدي، رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وإلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وإلى كل امرأة، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.

واحتفى المجلس النسائي لشرطة دبي بعدد من المبادرات والفعاليات الرياضية والمجتمعية، فجاء إطلاق المجلس للمرة الثانية مبادرة «رحلة العمرة»، لعدد 40 موظفة في شرطة دبي من مختلف الإدارات اللواتي لم يسبق لهن أداء مناسك العمرة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان ضمن صندوق التكافل الاجتماعي في شرطة دبي.

وبالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، زار وفد من المجلس النسائي لشرطة دبي، برئاسة الرائد خبير عنود السعدي، وفريق مبادرة الروح الإيجابية، مركز سعادة كبار المواطنين التابع لهيئة الصحة بدبي- فرع الممزر، وكان في استقبال الوفد الأستاذة خديجة أحمد سلطان، الاخصائية الاجتماعية في المركز.

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