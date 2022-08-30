5 رائدات أعمال إماراتيات يناقشن التحديات وسبل الإرشاد

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية وتكريماً لها، استضافت شبكة «فيميل فيوجن»، أكبر مجتمع مهني نشط لرائدات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تفتخر بعضوية أكثر من 30,000 رائدة أعمال، حلقة نقاشية تحت شعار: «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، تحدثت خلالها خمس رائدات أعمال إماراتيات وهن جهينة المهيري، ضابط مراقبة الحركة الجوية، متحدثة إماراتية في «تيد-إكس»، ومقدمة بودكاست، تهاني طاهر، الشريك المؤسس في شركة «حيوية»، تالة بدري، المؤسس والمدير التنفيذي لمركز الفنون الموسيقية، ميثة العوضي، رئيس الإنتاج، أكاديمية الإعلام الجديد، وفاطمة القبيسي، أول امرأة إماراتية تتخرج في كلية الحقوق بجامعة هارفارد وواحدة من أبرز «رائدات المستقبل».

وأدارت الجلسة التي ناقشت التحديات وسبل الإرشاد لرائدات الأعمال، جينيفر بلاندوس، مؤسس فيميل فيوجن. جينيفر متحدثة دولية وخبيرة ضليعة في استراتيجيات الأعمال ومستشارة «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» في الإمارات العربية المتحدة، والتي استضافت وأدارت مجموعة جلسات الحوار البارزة التي تركز على المرأة في جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي.

وشارك في الجلسة أكثر من 100 سيدة أعمال، حيث سلطت الضوء على رحلتهن في ريادة الأعمال، وأهمية تواجد بيئة داعمة للمرأة والتمتع بالمرونة لبناء منظومة ناجحة من الأعمال والشركات المزدهرة، وعلى ضرورة الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الشخصية للمرأة.

وقالت جهينة المهيري خلال الجلسة: إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة مهمة للاحتفاء بالنساء الإماراتيات ومساهماتهن الكبيرة في تنمية ونهضة البلاد وتطورها، كما يشكل هذا اليوم منصة بارزة لاستعراض قدرات وإنجازات المرأة الإماراتية، في مختلف المجالات، ويسمح لهن بالتواصل وبناء علاقات قوية، وخلق فرص للنمو.

ومن جهتها، أكدت تهاني طاهر، إيمانها بأن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم منتجات نظيفة وبأعلى معايير الجودة وبأسعار معقولة للمجتمع يعتبر بمثابة ركيزة رئيسية لتحقيق مستقبل مستدام للعالم ككل والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص.

فرص

ركزت ميثة العوضي على أهمية خلق الفرص للفتيات الإماراتيات اللواتي يطمحن للعمل في مجال الأفلام، وناقشت الفرص الكامنة في فن رواية القصص المرئية من أجل إحداث التغيير الاجتماعي، وقالت: هناك عدد قليل من المخرجات الإماراتيات حالياً، وبصفتي كواحدة من ضمن هذه الفئة التي تحاول اقتحام صناعة السينما في الدولة، فأنا حريصة على بناء مجتمع فني داعم لجميع النساء والفتيات.

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