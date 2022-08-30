أحمد بن مسحار: المرأة الإماراتية تواصل تحقيق إنجازات استثنائية

المصدر: (دبي- البيان)

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أكد أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن المرأة الإماراتية تواصل تحقيق إنجازاتٍ استثنائية اقتصادياً وتنموياً وتشريعياً وعلمياً ومعرفياً، والإسهام بكفاءةٍ واقتدار في إعلاء شأن الوطن وتعزيز تفوقه وريادته في جميع الميادين، في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة الإماراتية، وكفاءة الأُطر القانونية والتشريعية التي تكفل تكافؤ الفرص وصون حقوق المرأة.

وأضاف مسحار - في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية - في هذا اليوم نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، رائدة تمكين ودعم المرأة في الدولة، والنموذج المُلهم في البذل والعطاء.

كما نوجه تحية احترامٍ وتقدير للمرأة الإماراتية التي لطالما أثبتت تميزها وتفوقها وتفانيها في خدمة الوطن ودعم تطلعاته المستقبلية. وأعرب عن فخر «اللجنة العليا للتشريعات» بإنجازات المرأة الإماراتية، مع التأكيد بالالتزام بمواصلة دعم وتمكين الكفاءات النسائية وترسيخ حضورها في المشهد التشريعي، ودعم وإطلاق المبادرات التي تعزز دور المرأة كقوةٍ دافعة للتميز التشريعي.

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