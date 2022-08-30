حاكم أم القيوين يستقبل القنصل العام للكويت

المصدر: أم القيوين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في مكتبه بالديوان الأميري أمس وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين علي سالم الزايدي القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين خلال اللقاء بالقنصل العام لدولة الكويت متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الجديد بما يسهم في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وتعزيز أواصر التعاون المشترك في شتى الميادين.

من جانبه أعرب القنصل العام لدولة الكويت عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد أم القيوين، مشيداً بالعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وبما تشهده دولة الإمارات عامة وأم القيوين خاصة من نهضة حضارية في جميع الميادين.

حضر اللقاء ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري في أم القيوين وراشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري في أم القيوين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز