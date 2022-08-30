مزادات متميزة ينظمها معرض أبوظبي للصيد والفروسية

المصدر: (أبوظبي- وام )

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تعد المشاركة في المزادات الفريدة من نوعها خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022 للإبل والصقور وللخيول فرصة ثمينة للتعرّف عن قُرب على بعضٍ من أهم ركائز التراث الإماراتي والعربي والتقاليد الأصيلة وذلك في إطار فعاليات الحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يُنظّمه نادي صقّاري الإمارات خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبلين.

وتُواصل المجموعة العلمية المُتقدّمة مُشاركتها في المعرض هذا العام حيث تعرض مجموعة من التقنيات والمُنتجات والابتكارات العلمية المتقدمة كما تُنظّم مزاداً شيّقاً للإبل كفعالية مميزة يتم من خلالها عرض صغار الإبل من الذكور والإناث المُنحدرة من أفضل السلالات والتي تمتلك القدرة لتُصبح مُنافسة قوية في سباقات الهجن حيث يتنافـس المُزايدون من ملاك الهجن من جميع أنحاء العالم على اقتنائها.

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