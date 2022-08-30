مركز الشباب العربي يفتح باب التسجيل في «الزمالة التقنية»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مركز الشباب العربي، أعلن المركز فتح باب التسجيل في النسخة الثانية والموسعة من «برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي»، الذي ينظمه بالشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في الدولة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وكبرى مؤسسات ومنصات التكنولوجيا العالمية.

ويقدم البرنامج مهارات تخصصية هادفة لتمكين الشباب العربي بأحدث المهارات والمعارف والخبرات في تخصصات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، كما ينشر المركز ورقة بحثية خاصة حول مستقبل مهارات الذكاء الاصطناعي عربياً من إعداد Why5 الشريك المعرفي للبرنامج.

ويمكن للشباب المهتم بتخصصات التكنولوجيا وبفرصة الانضمام إلى النسخة الثانية من برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي تقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج حتى تاريخ 15 سبتمبر 2022 من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج الزمالة التقنية للشباب العربي technology.arabyouthcenter.org.

فجوة رقمية

ويوفر البرنامج جسراً يواكب التقدم السريع الحاصل في قطاعات التكنولوجيا ويسد الفجوة الرقمية ويعزز التنمية بالاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والآفاق الاقتصادية الجديدة التي تفتحها للشباب، فيما تشير الورقة البحثية التي أعدتها «Why5» إلى توقعات بنمو سنوي لمشاركة الذكاء الاصطناعي في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 20 إلى 34 في المئة.

ويتعاون مركز الشباب العربي في النسخة الجديدة من البرنامج مع منصة EYouth المنصة التعليمية الرائدة التي توفر للشباب البرامج التعليمية العملية والتفاعلية التي تؤهلهم لسوق العمل وتواكب التغيرات المهنية، ويجمع البرنامج بين الجانبين النظري والتطبيقي إلى تزويد الشباب بالمهارات التكنولوجية المتقدمة من أجل تمكينهم معرفياً وعملياً واقتصادياً ويؤهلهم للمنافسة والتميز في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية المتغيرة بسرعة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم نائب رئيس مركز الشباب العربي، الذي أعلن عن فتح باب الترشح للنسخة الجديدة من البرنامج، أن الشباب المتمكن من التكنولوجيا ولغات البرمجة وتقنيات تعلم الآلة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي قادر على قيادة مسارات التنمية واستشراف فرص المستقبل في الاقتصاد الرقمي القائم على التكنولوجيا والابتكار.

وقال: «النسخة الجديدة من برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي التي تحظى بدعم ورعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مركز الشباب العربي، تؤهل دفعة جديدة رائدة من الشباب المطلع على أحدث لغات البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لما فيه تعزيز آليات الإنتاج وتسهيل الخدمات والارتقاء بجودة الحياة وخلق فرص جديدة للمواهب الشابة القادرة على قيادة موجة جديدة من النمو الاقتصادي في المنطقة والمساهمة في التقدم التكنولوجي الحاصل على مستوى العالم لا سيما مع صعود شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء واقتصاد الميتافيرس».

من جانبها، أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن الشراكات النوعية في قطاعات التكنولوجيا أساس لتمكين الشباب من الفرص الحيوية التي تقدمها هذه القطاعات.

وقالت: «نتعاون مع شركات عالمية وإقليمية ووطنية متخصصة في مجال التكنولوجيا لتمكين الشباب من اكتساب مهارات تنافسية متميزة فالشباب الموهوب والمندفع والمتحفز للمساهمة في تسريع واستدامة النمو في منطقتنا قادر على تحويل قدراته الكامنة إلى كفاءات قيادية تجعله في مقدمة مشاريع القفزة الرقمية التي تطمح إليها المنطقة».

وشددت معاليها على أهمية تدريب الخريجين وتنمية المواهب الشابة في هذا المجال، وتعزيز مساهمة الشباب وتأهيلهم لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ليكونوا قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة واتخاذ القرارات فيه.

وعقد مركز الشباب العربي ضمن برنامج الزمالة التقنية شراكات مع مؤسسات تكنولوجية عالمية مثل اكسنتشر، جوجل، تويتر، تيك توك، سيسكو، كانون، أي بي إم، مايكروسوفت، اوراكل، شنايدر إلكتريك، جنرال موتورز، جي 42، إريكسون، مدينة دبي للإنترنت، هواوي، لينكدإن.

100 شاب

دربت النسخة التأسيسية من البرنامج 100 شاب وشابة من مختلف الدول العربية وقدمت أكثر من 80 ساعة تدريبية وشهادة تخصصية، وأكثر من 35 مشروعاً بحثياً، والعديد من فرص التدرب والعمل. ويهدف برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي من مركز الشباب العربي إلى تكوين قيادات عربية شابة في مجال التقنيات الرقمية والتكنولوجيا، وإعداد جيل من الشباب العربي القادر على رصد المهارات المستجدة فيها. وتركز النسخة الجديدة من البرنامج التي تعقد عن بعد من سبتمبر حتى نوفمبر 2022 على بناء مهارات الشباب في تخصصات الذكاء الاصطناعي والبرمجة بلغة بايثون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز