«موارد الشارقة» تكشف عن برامج سبتمبر التدريبية للموظفين

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن سلسلة برامجها التأسيسية التخصصية والتدريبية لشهر سبتمبر المقبل، والتي تستهدف موظفي حكومة الشارقة من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

وتعقد برامج الشهر المقبل التي تقام بنظام التدريب عن بعد باستخدام برنامج (Microsoft Teams) لتدريب الموظفين على عدد من المنظومات في إطار خطط تطوير العمل التخصصي والإداري، حيث تشتمل على التخطيط الفعال للموارد البشرية، ومحاور التميز لمسؤولي التدريب والتطوير للعاملين في مجال الموارد البشرية، بينما يقدم للعاملين في المجال المالي برنامج إعادة ومراجعة الحسابات الختامية وبرنامج الأخصائي المعتمد في إدارة المشتريات.

كما تستهدف الدائرة خلال سبتمبر تدريب العاملين في مجال السكرتاريا على برامج التميز والإبداع، والابتكار في إدارة المكاتب والسكرتاريا، وللعاملين في المجال الإعلامي والعلاقات العامة برنامج العلاقات العامة وفن المراسم والبروتوكول.

مهارات

كما تقدم لمجال خدمة المتعاملين، مهارات الوصول إلى التميز في خدمة العملاء وعناية العملاء والسرعة في الأداء. وبالنسبة للعاملين في مجال التطوير المؤسسي، هناك برامج قياس الأداء المؤسسي والجودة، والمواصفة الوطنية لاستمرارية الأعمال NCEMA.

ويتلقى العاملون في المجال القيادي والإشرافي، برامج تدريبية في القيادة المتقدمة، والقادة الناجحين، ونماذج القيادة، وقيادة التطوير والتغيير، ونظرية 6 سيجما والقيادة الاحترافية، والمهارات القيادية للمرأة، والتواصل الفعال للقادة.

كما تقدم لكافة المستويات الوظيفية برامج متعددة تشمل: أدوات ومقومات الإبداع والابتكار في المؤسسات الحكومية، وتحليل أسباب تدني الأداء الوظيفي، والمرونة والإبداع في التعامل مع التغييرات، والذكاء الاصطناعي والتطوير المستمر، والاتصال والتواصل الاستراتيجي داخل المؤسسة، وتنظيم و إدارة الاجتماعات واللجان.

برامج

تشمل البرامج، الرخصة الدولية في الحاسب الآلي، والتثقيف الإداري، والدفاع عن حقي الإداري، والتحقيق الإداري، والخطوات الـ 6 لصحة مثالية وإجراءات السلامة الوظيفية، ومهارات التسويق وإعداد الخطط التسويقية، ومهارات التعامل مع الشخصيات المتنوعة والصعبة، وإدارة الوقت والتحكم في ضغوطات العمل، والتواصل المهني، والقيم والأخلاقيات الإدارية، وتحفيز الذات، وفن التعامل مع زملاء العمل.

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