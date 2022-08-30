91 بلاغ إساءة أسري استقبلتها «الحماية الاجتماعية»

المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقت وزارة تنمية المجتمع، ممثلة بإدارة الحماية الاجتماعية، 91 بلاغ إساءة خلال العام الجاري وفقاً لموقعها الإلكتروني، حيث تهدف الخدمة إلى توفير الحماية لأفراد الأسرة من العنف والإيذاء بشتى أشكاله، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، والقوانين ذات الصلة.

وأفادت الوزارة عبر موقعها أنه لا يوجد أي اشتراطات للاستفادة من الخدمة، وأنه يمكن لأي شخص معرض للإساءة، تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق تطبيق صون للإبلاغ المبكر عن الإساءة وهو نظام يهدف إلى الكشف مبكراً عن حالات الإساءة بحق أفراد الأسرة من خلال توجيه حزمة من الأسئلة للتعرف إلى المعلومات والحقائق التي تكشف عن حالة الشخص، وما إذا كان في وضع آمن ومستقر، أو أنه يواجه نوعاً من الإساءة، وعما إذا كان يحتاج إلى استشارات متخصصة، بحيث تحول الحالة تلقائياً لمختصين للتدخل في حال وصول التقييم للخط الأحمر.

ويقوم فريق متخصص بمعالجة الطلبات بعد التحقق من المعلومات، ودراسة الحالة، وتقييم الضرر، وتحديد الشركاء، وتستهدف الوزارة من خلاله المرأة والطفل والمسن والرجل وأصحاب الهمم.

وكانت الوزارة قد دعت إلى تحميل واستخدام تطبيق نظام صون الذكي الذي يعمل من خلال توجيه حزمة من الأسئلة؛ بحيث يتم من خلالها الوصول إلى المعلومات والحقائق التي تكشف عن حالة الشخص من حيث ما إذا كان في وضع آمن ومستقر، أو درجة تعرضه للإساءة، وعما إذا كان يحتاج إلى استفسارات متخصصة، أو بمراجعة المختصين للتدخل ومباشرة الحالة في حال وصول التقييم للخط الأحمر؛ حيث يتم تبليغ الشخص عبر إشعار يصله فور انتهائه من الإجابة عن الأسئلة.

محتوى

ويوفر محتوى النظام الذكي «صون» 4 اتجاهات ومحتويات، علمية ووقائية، وعلاجية، وتثقيفية للمستخدمين، وهي أولاً: الكشف المبكر عن الإساءة بحق أفراد الأسرة من خلال توجيه حزمة من الأسئلة المتخصصة، التي صاغها مختصون اجتماعيون ونفسيون لقياس درجة التأثير المحتملة على مستخدمي التطبيق في التقييم؛ حيث يتم من خلالها الوصول إلى المعلومات والحقائق التي تكشف عن مدى تعرض الشخص للإساءة، ومن ثم إعطاء تنبيه للشخص لتصحيح مساره.

وثانياً: الفيديوهات التوعوية بقضايا العنف الأسري، وثالثاً: التشريعات ذات الصلة بحماية الأسرة، ورابعاً، طرق إدارة الأزمات الأسرية.

وكانت الوزارة قد أصدرت دليل حماية الأسرة بهدف نشر الوعي في المجتمع، وتعريف أفراد الأسرة بحقوقهم وواجباتهم، والخدمات المقدمة لهم في حال تعرضـــهم لأي نوع من أنواع العنف الأسري، إلى خلق بيئة معززة للاستقرار والأمن الأسري لكافة أفراد الأســـــرة، إضافة إلى التحـــــسين من فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسرة في الجـــهات المعنية ونتيجة لما أفرزته التطورات والتغيرات الحديثة من مؤثرات على بعض القيم المجتمعية.

ويعمل الدليل على ترجمة هذه التوجهات المتضمنة بالسياسة من خلال وضع إطار عام يخدم كافة أفراد الأسرة والمتخصصين في مجال الوقاية من العنف الأسري بما يحافظ على كيان الأسرة وترابطها، والتعريف بأساليب وطرق الوقاية من العنف الأسري وتوضيح إجراءات وآليات الإبلاغ والوسائل المناسبة للوصول إلى الجهات المعنية بسهول ويسر.

واعتبرت وزارة تنمية المجتمع سياسة حماية الأسرة أهم المبادرات التي تستهدف تعزيز الاستقرار والتماسك الأسري والمجتمعي، لا سيما أنها تنظم إجراءات وآليات العمل في المؤسسات العاملة في مجال الحماية الأسرية، وتعزز توجهات الدولة لتكامل الأدوار بين المؤسسات والشراكة بين قطاعات الدولة المختلفة لخدمة المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز