90 % من المنشآت الغذائية بعجمان ملتزمة قوانين الصحة والسلامة

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن تحقيق نسبة 90% في التزام المنشآت الغذائية والصحية القوانين والتشريعات الساعية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الدائرة للنصف الأول من العام الحالي 2022، مبينةً أن نسبة الالتزام في الفترة ذاتها من عام 2020 بلغت 84.5%، فيما وصلت النسبة في العام المنصرم 2021 لـ88.7%.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن دائرة البلدية تسعى وبتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وبمتابعة من عبدالرحمن محمد النعيمي المدير العام للدائرة، لتبني السياسات التي تضع صحة المواطن والمقيم والزائر في المقام الأول، مبيناً أن الدائرة تبنت مجموعة من العمليات والمبادرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة بتعزيز سلامة الغذاء، والرقابة الصحية والرقابة البيطرية، وخدمات الوقاية من انتشار آفات الصحة العامة.

وتحدث الحوسني عن استناد الدائرة للكفاءات البشرية التي تواصل عمليات التفتيش والرقابة على المنشآت، كما دشنت نظام رقيب الذكي لإدارة عمليات التفتيش، وبرنامج عجمان للصحة العامة الذي يستهدف رفع الثقافة الصحية لدى العاملين بالمنشآت وتوفير كوادر مؤهلة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وبين أن القوانين والتشريعات المنظمة لإجراءات ترخيص المنشآت الغذائية والصحية، وبرامج التثقيف والتوعية الصحية لأصحاب المنشآت والعاملين به، وتدريب وتأهيل كوادر التفتيش والرقابة وفق أفضل الممارسات وشهادات الاعتماد الدولية بمجال سلامة الغذاء والصحة العامة، أسهمت في ارتفاع نسبة الالتزام في صفوف المنشآت العاملة في المجال الغذائي والصحي.

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