افتتاح عيادة أسنان مخصصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين في رأس الخيمة

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن افتتاح عيادة أسنان مخصصة لاستقبال أصحاب الهمم وكبار المواطنين في مستشفى صقر برأس الخيمة، مجهزة بالمعدات اللازمة التي تلبي المواصفات والمعايير المعتمدة عالمياً، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى توفر أعلى معايير الخدمات للفئة المستهدفة، والتزاماً منها بتطبيق أفضل الممارسات التي تتلاءم مع المشاريع الوطنية الخاصة بأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وتهدف المؤسسة من خلال هذه العيادة إلى توفير بيئة صديقة وآمنة تعزز صحة الفم والأسنان وتقلل من مضاعفات أمراض الفم وتداعياتها على الصحة العامة وجودة الحياة لهذه الفئة، انطلاقاً من أن عدم توفر بيئة مناسبة قد يؤدي إلى التأخر في تشخيص أمراض الفم. مما يحرم هذه الفئة من الحصول على العلاجات البسيطة والوقائية.

وأكدت الدكتورة نورة البلوشي أخصائية الصحة العامة في الفم الأسنان والمهتمة بعلاج أسنان أصحاب الهمم وكبار المواطنين في مستشفى صقر التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن العيادة تتميز إلى جانب المعدات والأجهزة الطبية الحديثة باتساع ردهتها لإتاحة الفرصة بسهولة دخول وسلاسة توجيه الكراسي المتحركة، فضلاً عن نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية التي تمتلك خبرات واسعة في مجال طبي وعلاج أمراض الفم والأسنان.

وأضافت البلوشي أن افتتاح العيادة يأتي في إطار استكمال سلسلة التطورات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية الرقمية ضمن خدمة جراحة وطب الأسنان، في قطاع الخدمات الطبية التابع لإدارة خدمات طب الأسنان في المؤسسة، لضمان شمولية جميع فئات المجتمع بالخدمات الرقمية الطبية التابعة للمؤسسة.

خدمات رقمية لطب الأسنان

توفر المؤسسة خدمة حجز المواعيد للحصول على الاستشارة الطبية والعلاج من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة، بعد إنشاء اسم المستخدم والرقم السري وتسجيل الدخول، حتى يتسنى للمتعامل تحديد موعد للحصول على الخدمة، وزيارة المركز للبدء بتسجيل المعلومات، لإجراء الفحوصات اللازمة والحصول على العلاج اللازم بمتابعة من الطبيب.

ويشترط الحصول على الخدمة توافر بطاقة صحية سارية المفعول، وهوية إماراتية سارية المفعول، وتأمين ساري المفعول للمؤمنين صحياً، ويمكن للراغبين في الحصول على الخدمة زيارة مراكز الأسنان التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمتوفرة على الرابط التالي

www.ehs.gov.ae/ar/services/health-care-facilities".

ويتم توفير الخدمة مجاناً للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم بطاقة صحية سارية المفعول، فيما يتم تطبيق رسوم تحدد قيمتها بحسب اللوائح المعتمدة وتشخيص الحالة لهم في حال عدم وجود أو انتهاء صلاحية البطاقة الصحية، بالإضافة إلى رسوم يحددها تشخيص الحالة بالنسبة للمقيميين من الجنسيات الأخرى.

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