سودانيون بالإمارات: توجيهات محمد بن زايد تجسد عمق علاقات الشعبين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكدت فعاليات من الجالية السودانية في الإمارات أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتسيير جسر جوي إلى الخرطوم لنقل كميات كبيرة من المساعدات ومواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان تجسد عمق العلاقات بين الشعبين الإماراتي والسوداني الضاربة جذورها منذ القدم.

وثمنوا الدور الإنساني الذي تقوم به مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية من دعم للمتضررين في مختلف ولايات السودان، لافتين إلى أن السياسة التي تتبعها الإمارات في العمل الخيري والإنساني خارجياً ومحلياً تتفق مع قيم وأخلاق أبناء الإمارات التي تربوا عليها وتوارثوها جيلاً بعد جيل، كما أن الإمارات عندما تقوم بهذا الواجب إنما تترجم نهجها الثابت الذي يستند إلى قيمها العربية والإسلامية دون منة أو تفضل.

وفاء

وأكد الدكتور الأمين جعفر أحمد طه رئيس مجلس إدارة النادي السوداني بدبي ورئيس الجالية السودانية بالإمارات الدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المتضررين من جراء السيول والأمطار في السودان وتسييرها للجسر الجوي للمساعدات، مبيناً أن هذا هو ديدن قيادة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأكد الدكتور نصر الدين عبد القادر أستاذ الإعلام بجامعة عجمان أن المساعدات التي قدمتها الإمارات للسودان وللمتضررين المتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات في السودان، تعد دعماً كبيراً منها وإسهاماً في تحسين الظروف المعيشية للمتضررين والنازحين من المدن والقرى بولاية الجزيرة محلية المناقل، وهو ما يؤكد موقف الإمارات الإنساني تجاه دول العالم أجمع والدول العربية والإسلامية على وجه التحديد، من منطلق العروبة وحسن الجوار.

دعم سخي

وثمن المهندس عمر أحمد خوجلي رئيس المجلس الاجتماعي السوداني في الشارقة جهود الإمارات في تقديم المساعدات والعون لمتضرري السيول والأمطار في ‫السودان، مقدماً الشكر لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم السخي والمتواصل في الكثير من المواقف الإنسانية، والسودان والسودانيون لن ينسوا مواقف الإمارات المشرفة من أجل السودان وشعبه، فالإمارات وشيوخها يقفون دوماً بجوار الجميع في وقت الأزمات والمحن. وهذا ليس بغريب على الإمارات، فهم أبناء المغفور له ‫الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

كما ذكر عوض رحمة رئيس النادي السوداني في عجمان أن كل السودانيين سعداء بتلك المساعدات الإماراتية التي تقدمها الإمارات قيادة وشعباً للشعب السوداني، والذين أشادوا بذلك الدعم المباشر لأشقائهم في السودان الذين تضرر عدد كبير منهم بسبب الفيضانات التي اجتاحت مدناً عدة، مبيناً أن الإمارات ومنذ لحظة وقوع الكارثة لبت نداء أشقائهم في السودان من خلال تقديم الدعم الغذائي والمأوى للأسر التي فقدت منازلها نتيجة للفيضانات الجارفة، فوفرت الخيام والمواد الغذائية الأساسية والتي استفادت منها أعداد كبيرة من المتضررين.

منارة

وشكر المهندس محمد عثمان بلوله صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على سرعة استجابة سموه لمعاناة الشعب السوداني من السيول التي اجتاحت السودان، مبيناً أن الإمارات دائماً سباقة في الخير وإعانة كل المحتاجين حتى أضحت منارة للخير ومدرسة في العمل الإنساني منذ نشأة الدولة على يد المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

أيادٍ بيضاء

وأشادت الإعلامية سفيرة النوايا الحسنة عايدة عبد الحميد بالدور الإنساني الكبير الذي تبذله الإمارات للحد من أضرار السيول والفيضانات التي ضربت السودان أخيراً وتسييرها لجسر جوي لإغاثة المنكوبين، قائلة: إن الإمارات كانت ولا تزال صاحبة الأيادي البيضاء والمواقف المشرفة تجاه الإنسانية عامة وفي السودان بصفة خاصة، ونجدد الشكر إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه الكبير والمساعدات الفورية والمساندة لأهلنا.

وأفادت الإعلامية مروة محمد السنهوري أن كل السودانيين المقيمين في دولة الإمارات من أبناء الجالية السودانية يشيدون بالدور الإنساني الرائد لدولة الإمارات ومسارعتها في تقديم العون لضحايا الفيضانات، حيث هبت الإمارات بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لإغاثة المتضررين من الفيضانات لتسطر بذلك ملحمة جديدة من ملاحم عطائها الإنساني، وذلك اتساقاً مع نهج مبادراتها الإنسانية، وذلك ليس بغريب على دولة تعد رائدة في العمل الإنساني.

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