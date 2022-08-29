غرفة عجمان: المرأة أثبتت تفوقها في كافة الميادين

المصدر: (عجمان - البيان)

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أكد عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها التنموية وتفوقها في كافة ميادين العمل، لتمثل نموذجاً عالمياً يشار إليه في المحافل الدولية نتيجة دورها الريادي ومساهمتها في بناء وازدهار دولة الإمارات. وتوجه المويجعي، بالتهنئة إلى موظفات غرفة عجمان على دورهن وتفانيهن في خدمة غرفة عجمان ومساهمتهن المباشرة في نمو وتطور اقتصاد إمارة عجمان، مؤكداً أن غرفة عجمان مستمرة في دعم كوادرها النسائية.

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