«دو» تقدم عروضاً حصرية في يوم المرأة

المصدر: (دبي - البيان )

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تتيح «دو» للسيدات والموظفات ورائدات الأعمال الإماراتيات الاستمتاع بخصومات مميزة على مجموعة من أفضل الباقات إلى جانب الحصول على مكالمات وبيانات محلية غير محدودة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وقال جاسم العوضي، مدير إدارة تنفيذي بقطاع الخدمات الحكومية وحسابات العملاء الرئيسيين في «دو»: «يسرنا أن نقدم قيمة حقيقية لعملائنا من السيدات الإماراتيات مقابل المال الذي يدفعنه للحصول على خدماتنا، وتماشياً مع التزامنا بالمساهمة في بناء مستقبل مستدام لرائدات الأعمال الإماراتيات».

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