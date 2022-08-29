محافظ المصرف المركزي: الإماراتية حققت في القطاع المالي نجاحات باهرة

المصدر: أبوظبي - وام

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قال معالي خالد محمـد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن واقع المرأة الإماراتية يشهد إنجارات كبيرة وملهمة، ونتائج عظيمة ومميزة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، ودعمها المتواصل لتطوير قدراتها، وتعزيز دورها ومساهمتها في عملية التنمية في المجالات كافة.

وأشار إلى أن استراتيجية مصرف الإمارات المركزي وخططها ومبادراتها تسهم في ترسيخ مكانة المرأة في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق فرصٍ قياديّة للمرأة، وتأهيلها للمشاركة في استشراف المستقل، حيث تشكل المواطنات الإماراتيات العاملات نسبة 75.6% من إجمالي المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع المصرفي، ونسبة 84.5% في قطاع التأمين.

اهتمام وحرص

وأضاف، في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «تحمل هذه المكتسبات في طياتها قصة نجاح دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، والتي بدأت مع مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي وضع أسس رؤية مُلهمة في إطلاق إمكانات المرأة، وتنمية قدراتها ومهاراتها في مختلف المجالات، لتُسطر الإمارات بدعم القيادة الرشيدة واهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أروع النماذج في دعم المرأة، وتمكينها وتعزيز دورها الفاعل ركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة.

وأوضح أن ثَمة شواهد جمة وقوية في الميادين كافة تشير إلى هذه الإنجازات، لعل أبرزها في القطاع المالي، الذي حققت فيه المرأة الإماراتية نجاحات باهرة وقوية، وتمكنت بتفانيها وإبداعاتها من تبوء مناصب حيوية وقيادية، وأصبحت عنصراً فاعلاً في نموّنا المستمرّ، ومصدر إلهامٍ كبيراً في سائر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

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