يونس الخوري: إنجازات المرأة مرتكزات لبناء المستقبل

المصدر: (أبوظبي- البيان )

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قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نستذكر من خلال يوم المرأة الإماراتية الإنجازات الكبيرة التي حققتها النساء الإماراتيات في مختلف القطاعات على مر تاريخ الدولة، حيث تمثل هذه الإنجازات مرتكزات أساسية نتطلع إلى الحفاظ عليها والاستفادة منها لبناء مستقبل أكثر إشراقاً».

وأضاف:«وصلت نسبة النساء الإماراتيات العاملات في الوزارة إلى 58% من إجمالي الموظفين، ما يعكس الدور الكبير الذي توليه الوزارة للمرأة الإماراتية».

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