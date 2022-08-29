26 % رائدات الأعمال الأعضاء بمؤسسة سعود بن صقر لتنمية المشاريع

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أكد يوسف محمد إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة، أن المرأة الإماراتية حققت قفزات متسارعة في سوق العمل، وخاصة بالقطاع الخاص، جنباً إلى جنب مع الرجل، وتولت مناصب قيادية في عدد من المواقع، ولا زالت تواصل تحقيق الإنجازات والمكاسب المتتالية، التي لم تكن لتتحقق لولا ثقة القيادة في قدرات المرأة الإماراتية.

وقال: إن المرأة الإماراتية في إمارة رأس الخيمة حققت حضوراً لافتاً في قطاعات الأعمال والأنشطة المختلفة بالقطاع الخاص، تحت مظلة مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وخلال السنوات العشر الماضية حظيت بوجود قوي، في قطاعات وأنشطة عديدة ومتنوعة لرائدات أعمال منتسبات لعضوية المؤسسة، حيث بلغ عدد الأعضاء المنتسبات لعضوية مؤسسة سعود حتى اليوم، ما يقارب نحو 26% من إجمالي عدد الأعضاء جميعاً مواطنين ومواطنات.

وشدد على حرص مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب على تشجيع رواد الأعمال من المواطنات ورفع قدراتهن من خلال إطلاق المبادرات، وإتاحة الفرص لهن لبناء علاقات أعمال مع كافة الشركات من داخل وخارج الدولة من خلال تنظيم المعارض.

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