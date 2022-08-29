«دبي للثقافة» تتعاون مع «ليڤيل شوز» لدعم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي ــ البيان

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تتيح «ليڤيل شوز» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وبالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، لثلاث نساء رياديات في مجالهنّ، وهنّ الفنّانة البصرية مريم طاهر، وصانعة المحتوى الرقمي نورا السركال، والمهندسة الكهربائية والفنّانة ضحى الهلامي، منصة للتعبير عن إنجازات المرأة الإماراتية وإلهام الأجيال المقبلة.

تمكين ودعم

وقال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»: «المرأة الإماراتية ركيزة إلهام لنا في دولة الإمارات وخارجها، نسعى باستمرار إلى تمكين ودعم مواهبهنّ المذهلة ومنحهنّ منصات للتعبير عن أنفسهنّ، ومشاركة إبداعاتهنّ مع العالم بأسره. إنّ الابتكار سيواصل تصدّر أولوياتنا إلى الأبد، وهذه الشراكة مع ليڤيل شوز تعزز الأثر الإيجابي للتعاون، وتعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب».

وتقول إليزا برونو، المديرة العامة لليڤيل شوز: «يحمل هذا التعاون بمناسبة يوم المرأة الإماراتية دلالة مميّزة بالنسبة إلينا، وهو باكورة مشاريع كثيرة ستجمعنا بهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) وبما أنّ «ليڤيل شوز» علامة أبصرت النور من دبي، أردتُ أن نتعاون مع هيئة رائدة في مجال الفنون والإبداع، تُشاركنا قيمنا التي تتمحور حول المجتمع، وتحتفي بروح ريادة الأعمال، وتحتضن الابتكار. تشقّ «دبي للثقافة» الطريق أمام الفنّانين الصاعدين ليتشاركوا قصصهم، ويشرّفنا أن نسخّر منصتنا لهذا الغرض، تحديداً لهؤلاء النساء الملهمات».

وتقول ضحى الهلامي: «أوحت لي هذه الحملة بالفرص العديدة التي تنتظرني. لقد شعرتُ بروح التعاون بكل معنى الكلمة إذ تسنّى لي أن أترجم أفكاري على أرض الواقع».

وبهدف تسليط الضوء على حرفة كل فنّانة صنعت نفسها بنفسها، ستطلب «ليڤيل شوز» من كل منهنّ ابتكار المحتوى لمشاريع العلامة المقبلة. وبفضل هذا التعاون، تساهم «ليڤيل شوز» في إعطاء هؤلاء النساء الملهمات منصة إقليمية لإيصال صوتهنّ وإبداعهنّ.

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