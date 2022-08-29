حمدان بن محمد: المرأة أساس المجتمع وعماد رقيه ورفعته

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المرأة أساس المجتمع وعماد رقيه وضمانة رفعته، مشيراً إلى دعم ورعاية القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية. وقال سموه في تدوينة عبر «تويتر»: «هي أساس المجتمع وعماد رقيه وضمانة رفعته.. تحية إعزاز وتقدير للمرأة الإماراتية التي أجزلت العطاء بلا حدود وكانت شريكاً مؤثراً في دفع مسيرة الوطن نحو المستقبل بطموح كبير وعزيمة لا تلين مدعومة برعاية وتشجيع قيادتنا الرشيدة».

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