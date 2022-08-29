شرطة أبوظبي تستعرض واقع ومستقبل المرأة الإماراتية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استعرضت شرطة أبوظبي واقع ومستقبل المرأة الإماراتية بمجالات العمل الشرطي والأمني عبر برنامج «بلادنا أمانة» والذي يبث في إذاعة اف ام أبوظبي.

وهنأ اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» وكافة منتسبات الشرطة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي صادف أمس 28 أغسطس سنوياً.

وأوضح أن المرأة الإماراتية حظيت بدعم وثقة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في بداية تأسيس الدولة ونالت الاهتمام والدعم في مختلف مجالات المعرفة والعلم ومنحتها القيادة الرشيدة الثقة الكاملة للعمل في مختلف المجالات وتولي المسؤولية والمناصب القيادية وإثبات جدارتها محليًا وعالميًا محققة إنجازات كثيرة لدولة الإمارات واستطاعت أن تكون شريكاً رئيسياً للرجل في مسيرة تطوير الدولة في كافة المجالات بما فيها المجال الأمني.

وقدم برنامج بلادنا أمانة نماذج مضيئة لعناصر نسائية وطنية من المتميزات في مجالات العمل بشرطة أبوظبي وتحدثت «مهندسة طيران» الريم راشد الشامسي من إدارة طيران شرطة أبوظبي عن إصرارها وعزيمتها في بداية العمل على مواجهة التحديات وإثبات جدارتها بتميز وتحقيق سرعة الاستجابة المطلوبة في قسم صيانة الطائرات فرع الالكترونيات وكهرباء الطائرات «فيونكس» من خلال مهامها في العمل بجميع أنظمة الكهرباء والالكترونيات مثل تحميل وتنزيل بيانات الطائرة وفك وتركيب القطع المتعلقة بالكهرباء والإلكترونيات وبرمجة أنظمة الطائرة لأغراض الصيانة.

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