أحمد بن محمد: تطوير الإعلام أولوية وأتابع بنفسي مخرجات فرق العمل

المصدر: دبي- البيان

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في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي مركزاً رئيسياً للإعلام والإبداع والمواهب الخلاقة على مستوى المنطقة، وتوجيهات سموه بتطوير المؤسسات التابعة لقطاع الإعلام في الإمارة بما يخدم استراتيجية دبي والأجندة الوطنية، اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، تشكيل مجلس استشاري لصناعة المحتوى ومجلس استشاري للنشر، بهدف مراجعة وتطوير استراتيجيات العمل ضمن المؤسسات الإعلامية التابعة لإمارة دبي، وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، ووضع البرامج التطويرية للموهوبين والمبدعين، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي ينفذها المجلس للنهوض بمختلف مكونات قطاع الإعلام في الإمارة، سواء على مستوى الإعلام المرئي أو المسموع وكذلك المطبوع والرقمي.

نقلة نوعية

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تُشكل عملية تحديث وتطوير قطاع الإعلام إحدى أولويات مجلس دبي للإعلام، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموه المستمرة بوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير هذا القطاع الحيوي، والعمل على اكتشاف واستقطاب أنسب وأفضل الكفاءات القادرة على الإسهام بفاعلية في إحداث النقلة النوعية المنشودة في هذا المجال».

وأضاف سموه:«نعمل عن قرب مع مختلف الأطراف المعنية وبالتعاون مع كافة الجهات لوضع خطط تنفيذية تلبي الاحتياجات الضرورية لاستكمال عمليات التطوير سواء من ناحية التجهيزات التقنية أو الكوادر البشرية، وأتابع بنفسي كافة مخرجات وتوصيات فرق العمل، وكلي ثقة في أن تكلل جهودهم المخلصة بوضع إطار شامل لخطة العمل، يسهم في تطوير قطاع الإعلام وتمكينه من الاضطلاع بدوره على الوجه الأكمل بما يخدم مكانة دبي ورؤية القيادة».

مهمة واضحة

وقالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام: «ستشهد المرحلة المقبلة تعزيز القدرات التنافسية لإعلام دبي بما يحقق له أعلى مستويات التميز والريادة من خلال الاستعانة بأفضل التجارب والممارسات وبما يتناسب مع تطلعات دبي للمستقبل، ويدعم نقل رسالتها للعالم، وما يحدث على أرضها من إنجازات في مختلف المجالات»«.

وأضافت: «لدينا استراتيجية عمل موحدة ومكلفون بمهمة واضحة وهي تطوير وتحديث قطاع الإعلام ليتماشى مع مكانة دبي الرائدة في هذا المجال، ورفده بكل ما يلزمه من تجهيزات تقنية وكوادر بشرية، وفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية الشابة والموهوبين والمبدعين للحصول على فرصتها والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي ووضع مؤسساته على المسار الصحيح».

تميز وريادة

ولفتت نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام إلى تسارع وتيرة عمل المجلس من خلال أمانته العامة وتشكيل فرق العمل واللجان المكلفة بعملية التطوير، بهدف وضع التصورات والخطط التنفيذية لتطوير عمل المؤسسات، مشيرة إلى الدور المهم الذي ستقوم به المجالس الإعلامية الاستشارية في الإسراع لتحقيق الأهداف الموضوعة، والمساهمة في إحداث النقلة النوعية للقطاع بأسلوب فعّال يكفل الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن.

المجلس الاستشاري

واعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام تشكيل المجلس الاستشاري للنشر بهدف الإشراف على قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام وتطوير سياساتها بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، ووضع الخطط المتعلقة بالمحافظة على المواهب الوطنية ورسم البرامج التطويرية للمواهب، وتنظيم العلاقة بين العاملين في قطاع النشر والعمل على الخطط التي تسهم في خدمة الاستراتيجيات المعتمدة من مجلس دبي للإعلام، وكذلك تقديم الاستشارات والدراسات حول السياسات وآليات العمل وتقديم التوصيات إلى مجلس دبي للإعلام.

اختصاصات المجلس

ويختص المجلس الاستشاري للنشر بتقديم مقترحات وتوصيات تطوير المجالات المعنية بقطاع النشر إلى مجلس دبي للإعلام، ومراجعة سياسة النشر وضمان تماشيها مع أهداف واستراتيجيات الإمارة، وتقديم الاستشارات حول سياسات وآليات العمل، ورفع التوصيات والتقارير الخاصة بها إلى مجلس دبي للإعلام.

كما يختص المجلس الاستشاري للنشر بتطوير مختلف السياسات واعتمادها من مجلس دبي للإعلام، مع ضمان تماشيها مع توجهات دبي المستقبلية والأجندة الوطنية للدولة بشكل عام، واقتراح خطط ومبادرات لرفع نسبة التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية والمواهب للعمل في قطاع النشر والمحافظة على الكوادر المميزة ضمن القطاع، وعمل مقارنات دولية وإقليمية لأفضل الممارسات في قطاع النشر ودراسة الجدوى الاقتصادية والإعلانية ومصادر الدخل للقطاع، على أن يجتمع المجلس الاستشاري للنشر بشكل دوري ويرفع تقاريره وتوصياته إلى مجلس دبي للإعلام.

ويتشكل المجلس الاستشاري للنشر من: سالم بطي باليوحه، مدير إدارة الخدمات الإعلامية بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيساً للمجلس، وماجد السويدي، نائب أول للرئيس لمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للأستديوهات نائباً للرئيس، والأعضاء: نورة العبار، مديرة الإعلام الخارجي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وعلي بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وريم المري، مديرة الأخبار المحلية في مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام، وخليفة الروم، أمين عام مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي رئيس فريق الإعلام والتسويق لمراكز شرطة دبي الذكية، وأحلام البلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، وعبدالله النعيمي، مدير إدارة التسويق و الاتصال في مؤسسة دبي للمستقبل، ودبي بلهول، الرئيس التنفيذي لمعهد (فكر).

صناعة المحتوى

كما اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام تشكيل المجلس الاستشاري لصناعة المحتوى بهدف تطوير سياسات صناعة المحتوى في مؤسسة دبي للإعلام وضمان تماشي سياساتها مع المصلحة الوطنية، ووضع الخطط المتعلقة بالمحافظة على المواهب الوطنية ورسم البرامج التطويرية للمواهب، وتنظيم العلاقة بين العاملين في قطاع صناعة المحتوى والعمل على الخطط التي تسهم في خدمة الاستراتيجيات المعتمدة من مجلس دبي للإعلام.

اختصاصات وتوصيات

ويختص المجلس الاستشاري لصناعة المحتوى في سبيل تحقيق أهدافه بعدد من المهام والصلاحيات وهي: تقديم مقترحات وتوصيات تطوير المجالات المعنية بقطاع صناعة المحتوى إلى مجلس دبي للإعلام، ومراجعة سياسة المحتوى والبرامج وضمان تماشيها مع أهداف واستراتيجيات الإمارة، وتقديم الاستشارات حول سياسات وآليات العمل وتقديم التوصيات والتقارير الخاصة بها إلى المجلس، ورفع التوصيات الخاصة بتطوير آليات العمل، وتطوير مختلف السياسات واعتمادها من مجلس دبي للإعلام، مع ضمان تماشيها مع توجهات دبي المستقبلية والأجندة الوطنية للدولة بشكل عام.

ويتشكل المجلس الاستشاري لصناعة المحتوى من: أحمد المنصوري، مستشار في مجلس دبي للإعلام، رئيساً للمجلس، ومحمود الرشيد، المدير العام لشبكة الإذاعة العربية نائباً للرئيس، والأعضاء: عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، ونهلة الفهد، مخرجة سينمائية ومنتجة، ومحمد سعيد حارب، مخرج، وفيصل الهاوي، مدير إدارة المسرعات وحاضنات الأعمال في مؤسسة دبي للمستقبل سابقاً، وعدنان العوبثاني، رائد أعمال ومستثمر إماراتي في مجال المحتوى والإعلام الرقمي، وخديجة المرزوقي، رئيسة تحرير دبي بوست.

خطط

يختص المجلس الاستشاري لصناعة المحتوى باقتراح خطط ومبادرات لرفع نسبة التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية والمواهب للعمل في قطاع صناعة المحتوى والمحافظة على الكوادر المميزة ضمن القطاع، وعمل مقارنات دولية وإقليمية لأفضل الممارسات ودراسة الجدوى الاقتصادية والإعلانية ومصادر الدخل للقطاع، على أن يجتمع المجلس الاستشاري لصناعة المحتوى بشكل دوري ويرفع تقاريره وتوصياته إلى مجلس دبي للإعلام.

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