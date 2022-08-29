قصر الوطن يعرف بتاريخ الدولة العريق

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف قصر الوطن أخيراً، وبالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية والاتحاد النسائي العام ونادي تراث الإمارات، أكثر من مئة من السيدات الإماراتيات المسنات في تجربة ملهمة تعرفن خلالها على تاريخ الدولة العريق وحاضرها المشرق، ورؤيتها لمستقبل أكثر ازدهاراً.

وانطلاقاً من الدور البنّاء الذي لطالما لعبته المرأة الإماراتية في بناء المجتمع ومسيرة التنمية، حرص قصر الوطن بمناسبة يوم المرأة الإماراتية على استضافة هذه المجموعة كبادرة عرفان وامتنان لسيدات الوطن اللاتي أعددن أجيال اليوم والمستقبل، وإطلاعهن على لمحة عن الإرث الراسخ الذي ساهمن بترسيخ دعائمه، واستعراض أبرز المحطات التاريخية لدولة الإمارات وعاداتها وتقاليدها ومسيرتها الملهمة حتى اليوم.

وفي نهاية زيارتهن، صمم متخصص في الخط العربي بطاقات شخصية للسيدات تحمل أسماءهن احتفاءً بيومهن في قصر الوطن.وتمتاز زيارة قصر الوطن بتجربة ثقافية فريدة، ويمكن للزوار، لا سيما وأن زيارة واحدة غير كافية لمشاهدة جميع روائعه.

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