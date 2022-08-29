«كهرباء دبي» تستعرض مشروعين خلال منتدى المرأة في البحث العلمي بجامعة الشارقة

المصدر: دبي - البيان

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شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في المنتدى الثالث للمرأة في البحث العلمي، الذي نظمته جامعة الشارقة بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، لمناقشة مجموعة من البحوث والأوراق العلمية حول قضايا وموضوعات المرأة في البحث العلمي واهتماماتها البحثية.

وقدم مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة خلال المنتدى جلستين نقاشيتين متخصصتين: الأولى حول براءة الاختراع التي سجلها المركز عن مشروع قياس انعكاس الإشعاع الشمسي على الأسطح باستخدام عربة ذاتية التشغيل؛ والثانية حول إنشاء ألواح شمسية كهروضوئية مدمجة للعمل في المناخات القاسية.

ريادة المرأة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «توفر هيئة كهرباء ومياه دبي بيئة عمل إيجابية وسعيدة لموظفاتها، داعمة لتمكين وريادة المرأة وتفعيل طاقاتها الخلاقة والمبدعة، وتنمية مهاراتها الشخصية والحياتية ليتسنى لها مواكبة المستجدات والتعامل مع مختلف التحديات، وتنشئة جيل المستقبل الواعد بطريقة آمنة وسليمة.

وقد أثمر دعم الهيئة لموظفاتها الإماراتيات من مختلف قطاعات الهيئة عن جعلهن أنموذجاً إقليمياً وعالمياً ملهماً، وشريكاً جوهرياً في نهضة دولة الإمارات وازدهارها. وتعتبر الهيئة من المؤسسات الوطنية الداعمة للمرأة في قطاع الطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة، مما جعلها أنموذجاً للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في داخل الدولة وخارجها».

وأضاف: «تثبت الموظفات الإماراتيات في الهيئة يومياً كفاءتهن ودورهن الجوهري في تعزيز مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية تميزاً وريادة على مستوى العالم.

وتشكل الموظفات الإماراتيات نسبة 83% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، كما تبلغ نسبة الموظفات الإماراتيات في مركز البحوث والتطوير 93% من إجمالي القوى النسائية العاملة بالمركز، حاصلات على مؤهلات عليا في المجالات العلمية والهندسية. ويضم المركز 44 باحثاً وباحثة من بينهم 26 من حملة الدكتوراه والماجستير».

دور الموظفات

وأثنى الطاير على دور الموظفات الإماراتيات في مركز البحوث والتطوير لتحقيق أهداف الهيئة لجعل المركز منصة عالمية توفر حلولاً وتقنيات مبتكرة لتعزيز العمليات التشغيلية والخدماتية لمختلف قطاعات المؤسسات الخدماتية حول العالم.

وقال الأستاذ الدكتور حميد النعيمي، مدير جامعة الشارقة: «يهدف المنتدى الثالث للمرأة في البحث العلمي المقام هذا العام تحت شعار «تمكين المرأة من أجل تأثير عالمي»، إلى تشجيع المرأة على التفوق في المجالات العلمية من خلال عرض إنجازات الباحثات في مجالات البحث المختلفة.

وتحتل جامعة الشارقة المرتبة الأولى في مجال البحث العملي في دولة الإمارات وفقاً لقاعدة بيانات«سكوبس»، حيث تلعب العديد من باحثات الجامعة دوراً حيوياً في تحقيق ذلك.

ويسلط المنتدى الضوء على الدور البحثي للمرأة في دولة الإمارات والمنطقة العربية. وقد نجح المنتدى نجاحاً باهراً خلال العامين الماضيين، حيث شاركت فيه العديد من الجامعات والمعاهد المحلية.

كما تم توسيع المشاركة في المنتدى الثالث هذا العام، والذي شاركت فيه أكثر من 379 باحثة من 64 جامعة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، مما سيلهم النساء لمواصلة توسيع معارفهن وتطوير مهاراتهن في مختلف المجالات والمساهمة في التنمية العالمية.

ولم يكن هذا الإنجاز ممكناً بدون الشراكة القيّمة مع مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي وشركاء آخرين لتأمين 22 منحة بحثية في ثلاث فئات بحثية تتناول أهم القضايا والموضوعات وتحديات البحث في مختلف المجالات».

وخلال المنتدى الثالث للمرأة في البحث العلمي، ألقت المهندسة نورة الحمّادي، من مركز البحوث والابتكار، كلمة رئيسية تناولت إنجازات الهيئة في مجال تمكين المرأة وتوفير كافة مقومات الدعم لموظفات الهيئة، للمحافظة على ريادتهن في كافة ميادين العمل الوطني، وتحقيق رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

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