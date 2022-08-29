سفيرتا الفلبين ومالطا: نماذج مشرقة للمرأة الإماراتية

المصدر: (أبوظبي- وام)

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أشادت ماريا كاميليري سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة بمساهمات المرأة الإماراتية في كل مناحي الحياة. وقالت سفيرة مالطا في تصريح لها في يوم المرأة الإماراتية: «لقيت نماذج نسائية متميزة في كل القطاعات من مهندسات طيران ودبلوماسيات وسفيرات وصحفيات وسيدات أعمال وطبيبات وبنات وأمهات وجدات، أسهمن في تقدم الوطن ونهضته».

وأكدت أن الإمارات كانت- ولا تزال- مثلاً يحتذى في دعم المرأة وتمكينها لتواصل إسهاماتها في مسيرة الوطن وتنمية مجتمعها. وأشادت جاسلين كوينتانا سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة بالجهود، التي تبذلها دولة الإمارات من أجل تمكين المرأة، وهو ما تجلى واضحاً في كل القطاعات. وقالت سفيرة الفلبين في تصريح لها في يوم المرأة الإماراتية: إن ابنة الإمارات أثبتت جدارتها عبر المساهمة في نجاح استراتيجيات الدولة المبتكرة، منوهة بإنجازات الدولة في مجال تمكين المرأة.

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