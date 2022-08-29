هند العتيبة: الإمارات تضطلع بدور رائد عالمياً في تمكين المرأة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية أن دولة الإمارات تضطلع بدور رائد عالمياً في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ملهمة للمرأة الإماراتية والنساء كافة، وحفزت ابنة الإمارات على الدخول في ميادين عمل كثيرة ومتنوعة وتحقيق التميز والنجاح.

وقالت بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: إننا نعتز ونفتخر بما حققته دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة ودعم طموحاتها، فقد نالت الكثير من الرعاية والاهتمام والتقدير وباتت على استعداد للمرحلة المقبلة من النمو.

وأوضحت «أننا في يوم المرأة الإماراتية، من المهم أن نتأمل ما أنجزته دولة الإمارات على صعيد تمكين وتقدم المرأة في المجالات كافة، فقد تقدمت الدولة عام 2020 إلى المركز 18 عالمياً والمركز الأول في العالم العربي في معدلات التكافؤ بين الجنسين، ولدينا هيئات اتحادية، مثل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تعمل على جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به للتوازن بين الجنسين».

وأردفت: بصفتي سفيرة لدولة الإمارات، أعتز بالمشاركة في هذه المرحلة من التطوير ومن النمو الوطني، وقد بذلت قيادتنا الرشيدة جهوداً استثنائية لتزويد المرأة الإماراتية المهارات اللازمة للنهوض بالدولة من خلال الاهتمام بالتعليم وإمدادها بالمهارات اللازمة لتكون قادرة على إحداث التأثير الإيجابي في نواحي الحياة كافة، وعليه استطاعت المرأة الإماراتية أن تثبت براعتها في مجالات جديدة مثل استكشاف الفضاء، إذ شكلت المرأة 80 % من الفريق العلمي الخاص بـ«مسبار الأمل» الذي وصل إلى مدار المريخ لاستكشافه، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الفتيات نحو المستقبل المشرق.

وأضافت: «في إكسبو 2020 دبي، قادت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أول إكسبو دولي يتم تنظيمه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، ومثلت النساء 50 % من القوى العاملة وشغلت المرأة الإماراتية 61 % من المناصب القيادية فيه، كما يمكن للمرأة أن تتولى دفة القيادة في مجال العلوم والأعمال الخيرية، وغيرها من القطاعات».

وأضافت: لطالما اضطلعت دولة الإمارات بدور رائد عالمياً، ففي عام 2010، دعمت دولة الإمارات إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

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