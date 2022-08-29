عبد الله الحميدان:تكريم لجهودها ونجاحها المتميز

المصدر: دبي - البيان

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قال عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: يسعدني أن أهنئ كل أم وأخت وابنة بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» الذي نحتفل به هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، إن الاحتفال بهذا اليوم هو بمثابة تكريم لجهود المرأة الإماراتية ونجاحها في مختلف المجالات، وهو تجسيد لطموحها الذي لا حدود له بإشراقة وتفاؤل لمستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً وتقدماً، في ظل رعاية القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً بدعم وتمكين المرأة للقيام بدورها الريادي في خدمة المجتمع وهيأت لها كل مقومات النجاح، ووفرت البيئة الداعمة وبرامج التمكين لتكون حافزا لها لإطلاق طاقاتها الخلاقة والمبدعة، ولتتبوأ أعلى المناصب القيادية في الدولة التي وضعت التشريعات والقوانين الداعمة لحقوق المرأة، وتعزز مساهمتها في كل المجالات التشريعية منها والتنفيذية والقيادية، للقيام بمسؤولياتها بجدارة وفعالية، محققة الكثير من الإنجازات والنجاحات على مدار العقود الماضية من عمر الدولة.

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