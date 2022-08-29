سعيد عبدالغفار: بصماتها مؤثرة في صناعة النهضة

المصدر: دبي - البيان

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أكد سعيد عبدالغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياض، أن «يوم المرأة الإماراتية» مناسبة وطنية نستذكر من خلالها الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة الإماراتية على مختلف الأصعدة، في ظل الدعم الكبير الذي أولته قيادتنا الرشيدة لتمكين المرأة وتطوير مهاراتها وكفاءاتها، وترسيخ حضورها الفاعل في المجتمع، الأمر الذي انعكس على مساهمات المرأة في تحقيق الإنجازات العالمية، وبصماتها المؤثرة في صناعة نهضة دولة الإمارات.

ويواصل الحضور العالمي الفاعل للمرأة الإماراتية تطوره بفضل الدعم المستمر الذي تقدمه «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والذي تجاوز حدود الدولة وامتد إلى مختلف بقاع العالم عبر إطلاقها مشاريع ومبادرات استهدفت تمكين النساء والأطفال في مجتمعات مختلفة، لترسخ قيم العطاء والخير التي تمثل سمات أساسية ترافق اسم دولة الإمارات.

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