بنت الإمارات إنجازات الغولف مرصعة بالذهب

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تحتفل الإمارات بـ «يوم المرأة»، الذي يمثل مناسبة وطنية مهمة ومميزة للاحتفاء بنساء الإمارات، ويشكل يوم المرأة الإماراتية فرصة للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها ابنة الإمارات، ومساهمتها المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة إضافة إلى مساهمتها في مجال الرياضة والتي قطعت فيها شوطاً كبيراً وحققت فيه إنجازات باهرة.

انطلاقة الحصاد

وفي رياضة الغولف، تمكنت بنت الإمارات من تحقيق إنجازات متميزة، لتكون شاهدة على النهضة التي تعيشها رياضة المرأة في الإمارات، كانت بداية انطلاقة الحصاد عام 2015 في بطولة مجلس التعاون الخليجي بالكويت، حيث قبضت بنات الإمارات على الميدالية الفضية على مستوى الفرق من خلال اللاعبات الدكتورة رباب الحاج وريما الحلو وتارة المرزوقي رغم مشاركتهن الأولى خارج حدود الوطن.

ذهب البحرين

وفي مملكة البحرين عام 2017، حيث قبضت سيدات الإمارات على ذهب البطولة الخليجية الثالثة للسيدات، والتي احتضنتها العاصمة المنامة على أرض ملعب النادي الملكي فيوز للغولف، وحصدت بناتنا ذهبية الفرق، وأكملت منظومة التميز والإبداع لاعبتنا تارا المرزوقي بذهب منافسات الفردي، وفازت لاعبة منتخبنا الواعدة والتي لم تتجاوز 13 ربيعاً اللاعبة ريما الحلو بالميدالية البرونزية.

التألق بالسلطنة

وفي عام 2018 رفعت الإمارات رصيدها من الميداليات إلى 8 ميداليات ملونة في ختام البطولة الخليجية الرابعة للفتيات، والتي احتضنتها سلطنة عمان بالفترة من 8 ولغاية 13 نوفمبر 2018.

وجاء حصاد بنات الإمارات متميزاً، من خلال فوز لاعبة منتخبنا ريما الحلو بالمركز الأول وتتويجها بذهبية البنات، وحققت لاعبة منتخبنا علياء العمادي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات البطولة الخليجية للغولف 2019 والتي احتضنها ملعب غلا للغولف بالعاصمة العمانية مسقط، زينت صدور بناتنا ميداليتان ذهبيتان الأولى في منافسات الفرق وحصل فيها منتخب الفتيات والمكون من ريما الحلو وعلياء العمادي وحمدة السويدي على الميدالية الذهبية، والذهبية الثانية بمنافسات فردي الفتيات بواسطة اللاعبة ريما الحلو.

انطلاقة عربية

وفي العام نفسه وضعت الإمارات بصمتها الأولى عربياً بقوة على أرض الواقع وعلى مسطحات ساحات رياضة الغولف في مصر الشقيقة، بإنجازات أبناء وبنات الإمارات في البطولة العربية الحادية عشرة للفتيات، عندما حصد منتخب بنات الإمارات الميدالية الفضية من خلال فراشات الغولف اللاعبات ريما محمد الحلو وعلياء منصور العمادي وحمدة سعيد السويدي.

دعم واهتمام

من جانبه، أكد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، أن الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما الرياضة والرياضين بدولة الإمارات والنتائج الباهرة التي يحققها أبناء وبنات الإمارات يعود الفضل لقيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود.

وشدد معاليه على أهمية الرعاية والاهتمام والدعم اللامحدود من «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث ظلت توجيهات سموها نبراساً يضيء طريق بنات الإمارات ويرسخ في دواخلهن الشغف والتميز لأنها تمثل القدوة للمرأة وتمثل كلمات سموها المحفزة دائماً دافعاً قوياً للإبداع والتميز.

تطور منشود

وأكد معاليه أن رياضة الغولف في الخليج شهدت تطوراً ملحوظاً ونقلة نوعية كبيرة مقارنة بما سبقتنا من الدول العربية بممارسة هذه الرياضة، وهذا ما عكسته المستويات التي قدمتها المنتخبات المشاركة في البطولة، وأضاف: أكثر ما آثار إعجابي تلك النتائج الطيبة التي نجحت بنت الإمارات في تحقيقها خلال السنوات الأخيرة على كل المشاركات، لا سيما وأن اللعبة نفسها شهدت تطوراً ملموساً في مستوى جميع اللاعبات والمنتخبات، وتقاربت المستويات بين الجميع إلى حد كبير، ومن ثم طغت المتعة والإثارة على المنافسات.

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