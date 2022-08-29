«الجوجيتسو» يشيد بإنجازات بطلات الإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفى اتحاد الإمارات للجوجيتسو بيوم المرأة الإماراتية، حيث زار وفد من ممثلي الاتحاد مركز تدريب الجوجيتسو في منطقة الباهية بأبوظبي واحتفى بمجموعة من بنات الوطن اللاتي تألقن بشكل لافت خلال الفترة الماضية وتمكنّ من اعتلاء منصات التتويج في أكبر البطولات القارية والعالمية.

ويأتي احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية في كل عام، تقديراً لعطاءاتها في العمل والتفاني والإخلاص لأجل الوطن، ومساهماتها في تحقيق نهضته ورفعته، وإنجازاتها الاستثنائية في مختلف المجالات والأصعدة. ويعتبر اتحاد الإمارات للجوجيتسو من أبرز الجهات الداعمة للمرأة، خصوصاً في المجال الرياضي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز