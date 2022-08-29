هند الحوسني: إنجازات وألقاب لا حدود لها

المصدر: الشارقة - البيان

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قالت هند الحوسني نائب مدير عام نادي الشارقة الرياضي للمرأة: بداية أود أن أتوجه بالشكر إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على الاهتمام والتواصل حتى يومنا هذا وخاصة في هذا اليوم المهم الذي تحتفل به الدولة سنوياً بإنجازات ونجاحات المرأة الإماراتية والتي لا حدود لها، وكذلك السنوات التي قضيتها بين جدران النادي لا تنسى وما تعلمته من قيم ومبادئ ونقلته لأبنائي الذين سينقلونه بدورهم لأبنائهم في المستقبل بأن الرياضة أسلوب للحياة، وبالرغم من اعتزالي كرة الطائرة إلا أنني لم أستطع ترك ممارسة الرياضة وكل ذلك بفضل النادي وجهود القائمين عليه والذي يهتم بمنتسباته من الناحية الثقافية والاجتماعية قبل الرياضية ولذلك سنظل دائماً نتذكر الفترات الحافلة التي كان لها بالغ الأثر في تشكيل شخصيتنا.

وأضافت هند الحوسني: تمكنا من تأسيس قاعدة رياضية من لاعبات الإمارات في 10 ألعاب مختلفة، مثلن النادي والوطن خير تمثيل وكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهن.

وذكرت الحوسني أن أهداف الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تتمثل في تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال الرياضة.

999

منذ عام 2016 وحتى الآن حصدت اللاعبات 999 ميدالية ملونة بواقع 401 ذهبية، و295 فضية، و303 برونزيات في مختلف البطولات والاستحقاقات الرياضية للألعاب المدرجة بالنادي، حيث سبقت تلك البطولات برامج إعداد مختلفة بمعسكرات داخلية وخارجية بلغ عددها 33 معسكراً عكفت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من خلالها على تعزيز مستويات اللاعبات.

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