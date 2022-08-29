نادي دبي للسيدات يستعرض التميز القيادي للمرأة الإماراتية

المصدر: دبي- البيان

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نظم نادي دبي للسيدات بمقره في منطقة جميرا ورشة عمل «المرأة الإماراتية قيادة ملهمة.. حضور مستدام» تحدثت فيها الأكاديمية الكويتية الدكتورة أمل فلاح العتيبي، مستشار شخصي وموجه حياتي بالكويت والخليج، بحضور شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ومريم بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من عضوات وموظفات نادي دبي للسيدات ومؤسسة دبي للمرأة.

ورحبت شمسة صالح في بداية الورشة بالدكتورة أمل العتيبي وأشارت للمضمون المُلهم الذي تتناوله والذي يستهدف الوقوف عند تجربة المرأة الإماراتية والإلهام الذي تحفل به سطورها الفريدة منذ قيام الاتحاد وحتى واقع اليوم، وأشارت إلى أن تطوير المرأة الذاتي ينعكس على أسرتها وعملها ومجتمعها بشكل عام.

من جانبها قالت الدكتورة أمل العتيبي إن الورشة تعد بمثابة احتفالية بالمرأة الإماراتية، وأعربت عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة على دورها في الاهتمام بتنمية وتطوير قدرات المرأة الإماراتية العاملة، كما توجهت بالشكر لمؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات على استضافة الورشة.

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