مسؤولون: شريكة النجاح والتقدم والإنجازات

المصدر: متابعة - البيان ووام

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أكد مسؤولون أن المرأة الإماراتية شريكة النجاح والتقدم والإنجازات وأنها شريك فاعل في مسيرة التنمية والتطوير، لافتين إلى أن الإماراتية حققت نجاحات مشهودة في مختلف المجالات وتبوأت أعلى المناصب.

جاء ذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي وافق أمس.

وقال الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة: إن دولة الإمارات وهي تحتفل بيوم المرأة الإماراتية تستشرف آفاق 50 عاماً جديداً بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لنبني جسوراً تربط إنجازات الماضي بالحاضر، امتداداً إلى مستقبل أكثر ازدهاراً ورخاءً.

وأضاف: إن المرأة الإماراتية حققت برعاية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية إنجازات كبيرة بدعم من قيادتنا الرشيدة سيراً على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

إبداع

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن دولة الإمارات تحتفي بالمرأة الإماراتية مقدرة إنجازها وإبداعها، ومثمنة لأدوارها ومهامها في كل مجال من مجالات الحياة، وتولي القيادة الحكيمة اهتماماً لافتاً بالمرأة، فقد مكنتها من تقلد المناصب العليا وآمنت بمواهبها ومهاراتها، وأكدت أنها شريكة النجاح والتقدم والإنجازات، فهي صاحبة الأفكار النوعية والمبادرات الإيجابية.

وأشاد معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدعم القيادة الحكيمة للمرأة الإماراتية و مساعدتها على تبوء الصدارة والتميّز في المجالات كافة و ثمن الدور القيادي لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في مجال تمكين المرأة وتوفير البيئة المحفزة لها على العطاء في خدمة الوطن.

وأكد اللواء سهيل سعيد الخيلي، المدير العام للهيئة في -كلمة له بهذه المناسبة- أهمية دور المرأة الإماراتية في مختلف قطاعات الهيئة ووحداتها التنظيمية ضمن مجال الهوية والجنسية والإقامة وشؤون الأجانب والجمارك وأمن المنافذ، مشيراً إلى جدارة منتسبات الهيئة اللائي أثبتن كفاءتهن وحظين بثقة القيادة الحكيمة.

قفزات

وقال الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: إن المرأة الإماراتية حققت على مدى خمسة عقود إنجازات وقفزات نوعية شملت مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية ما جعلها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الوطنية والتطوير التي شهدتها دولة الإمارات.

اهتمام

وثمن اللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي اهتمام ودعم ورعاية القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية وترسيخها لواقع ملهم ومستدام يحفزها على الإبداع والتطور في مسيرة العمل الوطني. وأشاد بجهود ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لمسيرة المرأة الإماراتية المتطورة في المجالات كافة.

ثقة

وهنأ الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وذلك لدورها في دعم ابنة الإمارات والارتقاء بمسيرتها وتمكينها.. مؤكداً أن هذا اليوم يأتي تقديراً للدور الحيوي للمرأة وإبراز مساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام وفي دعم منظومة التنمية المجتمعية الشاملة التي تسهم في بناء وتطوير مجتمعها وأسرتها على حد سواء.

وأكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن المرأة الإماراتية حققت العديد من الإنجازات الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني كونها جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة والشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات.

وذكر علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن المرأة الإماراتية تفوقت في كل المجالات وتبوأت أعلى المناصب في ظل دعم القيادة الرشيدة لدورها ومكانتها وتمكينها لتكون حاضرة بعطائها وقدرتها على خدمة وطنها.

ريادة

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن المرأة الإماراتية سجلت أروع نماذج الإبداع في مختلف المجالات، فقد استطاعت تحقيق الريادة في شتى قطاعات الحياة، لما تمتلكه من طاقات ومهارات ومواهب أهلتها لتقلد أعلى المناصب، وتحقيق الأفضل لرفعة بلادها وإعلاء رايتها وتقديم صورة نموذجية عن المرأة الطموحة.

وقال الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية: إن المرأة الإماراتية صاحبة أثر واضح في مسيرة التنمية التي شهدتها الدولة منذ تأسيسها، وتركت بصمة في قدرتها على بناء الإنسان المثقف كأم وأخت وابنة في مشهد يعكس دورها الكبير في التربية وإكساب القيم الأخلاقية والوطنية وبناء الأجيال، فضلاً عن دورها كرائدة في كل المجالات.

إشادة

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن دولة الإمارات تحتفل في الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية تقديراً وعرفاناً من القيادة الرشيدة للدور البارز والفاعل الذي قامت ولا تزال تقوم به ابنة الإمارات جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في شتى مواقع العمل ما كان له الاسهام الأكبر في وصول دولتنا الفتية إلى ما وصلت إليه اليوم من نجاحات مشهودة ومكانة تنافسية بين مصاف دول العالم المتقدم.

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