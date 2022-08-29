وزراء: سجلت حضوراً بارزاً في المشهد التنموي

المصدر: دبي- البيان- ووام

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أكد وزراء أن المرأة الإماراتية سجلت حضوراً بارزاً في المشهد الحضاري والتنموي للدولة، مشيرين إلى أنه بدعم القيادة الرشيدة تتبوأ المرأة الإماراتية مواقع ريادية في مختلف المجالات.

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: إن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الحكيمة لدور المرأة وحضورها الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة عبر مشاركتها في نهضة المجتمع خلال الخمسين سنة الماضية لتغدو مثالاً يحتذى في المنطقة والعالم.

وأضاف في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية نفخر بوجود نخبة من الإماراتيات اللواتي سجلن حضوراً بارزاً في المشهد الحضاري والتنموي للدولة ويتزامن الاحتفال بيوم المرأة هذا العام مع مرحلة مفصلية من تاريخ الدولة تتمثل في الانطلاق نحو الخمسين سنة المقبلة من عمر الإمارات بكل ثقة واقتدار حيث نتطلع إلى مساهمة أوسع للمرأة في مختلف قطاعات الحياة.

ونوّه العويس برؤى وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» التي كان لها الدور الكبير في تعزيز كفاءة المرأة وقدرتها على العطاء وتحقيق النجاحات المشرفة في جميع القطاعات من خلال إشراكها في صنع القرار وتهيئتها لتحمل المسؤولية مؤكداً أن شعار يوم المرأة الإماراتية 2022 «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» الذي وجهت سموها بإطلاقه يعكس قصة نجاح الدولة في الارتقاء بمسيرة المرأة الإماراتية.

وأشار إلى أن المرأة الإماراتية تمكنت من تحقيق الإنجازات الكبيرة بفضل حرص قيادتنا الرشيدة على تهيئة كافة الظروف وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لتمكينها في كل مجالات العمل الوطني وبخاصة مجال العمل البرلماني وأن تكون شريكة فاعلة في عملية صنع القرار في الدولة.

واختتم العويس تصريحه قائلاً: نحن في وزارة الصحة ووقاية المجتمع نوفر بيئة داعمة للمرأة مكنتها من إثبات قدراتها ومهاراتها في مختلف القطاعات الصحية للمساهمة في مسيرة نمو الدولة وبناء مستقبلها ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بجميع العاملات في القطاع الصحي.

وقال معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع إن دولة الإمارات تحتفل بيوم المرأة الإماراتية تقديراً وتكريماً من قيادتنا الرشيدة بأهمية دور المرأة الإماراتية في مسيرة البناء وإسهاماتها في عملية التنمية ونهضة الدولة.

وأكد في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أن ابنة الإمارات في وزارة الدفاع والقوات المسلحة وكذلك قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية حظيت بثقة واهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، لتثبت أنها أهل لهذه الثقة والمكانة على مدى أعوام من العمل الجاد والمثمر.

إنجازات

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن القيادة الرشيدة تدعم بشكل مستمر المرأة الإماراتية في كافة المجالات والمواقع، وبفضل هذا التحفيز وصلت إنجازات ابنة الإمارات إلى العالمية.

وأضافت: تلعب المرأة الإماراتية دوراً محورياً في ازدهار وريادة وطنها، معززة حضورها القوي بالعلم والمعرفة والبحث والتطوير والابتكار، وهي التي تنظر إليها قيادتنا الرشيدة على أنها شريك أساسي في إنجازاتنا الوطنية خلال الخمسين عاماً الماضية، وفي كل خطوة طموحة نخطوها خلال العقود المقبلة.

وتابعت، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن الاحتفال بهذا اليوم الوطني المهم، يحمل فرصة نتوجه من خلالها بكل معاني الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على دعمهم المستمر لإبراز المرأة الإماراتية في كافة المجالات العلمية والمهنية والمعرفية.

ورفعت إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، كل معاني الشكر والتقدير على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه سموها للمرأة الإماراتية، والذي أثمر عن إنجازات نسائية غير مسبوقة.

وأشارت سارة الأميري إلى أن يوم المرأة الإماراتية، يمثل فرصة مثالية لرصد جهود ابنة الإمارات الحريصة على التميز الإنساني والمهني، وإبراز بصماتهن التي تترك أثراً إيجابياً في المجتمع، وتمهد الطريق للأجيال القادمة لمواصلة مسيرة نمو وازدهار الوطن، إضافة إلى الحضور القوي للمرأة في عدة قطاعات مختلفة منها التكنولوجيا المتقدمة والفضاء، ومشاركاتها الأخرى في ريادة المنظومة الرقمية في الدولة، وإنشاء صناعات جديدة تقود التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام قائم على البحث العلمي والابتكار».

مكانة

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب أن المرأة الإماراتية تتبوأ اليوم مواقع ريادية، ومناصب قيادية في مختلف المجالات، وهذا نتيجة الدعم والتمكين اللذان حظيت بهما من قبل القيادة منذ تأسيس الدولة، حيث أصبحت الإمارات نموذجًا في المساواة بين الجنسين، واحتلت المركز الأول عربيًا وعالميًا في العديد من المؤشرات الخاصة بالتوازن بين الجنسين.

وقالت في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية:«لم يأتِ هذا الانجاز من فراغ، بل هو نتاج رؤية واثقة، أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، وساندته في تحقيقها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية»أم الإمارات«، والتي آمنت بقدرة المرأة الإماراتية على تحقيق الإنجازات وعملت على تمكينها والارتقاء بحضورها على مختلف الصعد، كما أن تبنّي سموها للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة عزّز من مكانة المرأة الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي، حتى بلغت أعلى درجات التقدير وحققت جملة من النجاحات المشهودة في مختلف القطاعات والمجالات.

وأضافت: يشكّل اختيار شعار هذا العام (واقع ملهم مستقبل مستدام) دعوة لجميع الجهات والمؤسسات الوطنية لمواصلة العمل على دعم المرأة الإماراتية ومساندتها لتحقيق غاياتها في مختلف المجالات، بما يتوافق مع رؤية الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة، ونحن في وزارة الثقافة والشباب نمضي بشكل ثابت نحو تعزيز الشراكة بين الرجل والمرأة في خدمة الوطن، كما نفخر بأن جهودنا في هذا الإطار تكللت بتكريم الوزارة عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين على مستوى الوزارات، ما يجعلنا نعمل بدأب أكثر من أجل توفير البيئة الأمثل للمرأة لتواصل تحقيق كلّ التطلعات والآمال المرجوة.

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