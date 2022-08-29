ولي عهد رأس الخيمة: «الإماراتية» تواصل إسهاماتها الفاعلة في خدمة الوطن

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بما حققته المرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل لتترك بصمتها في المجالات كافة، وأكد أنها كانت ولا تزال شريكاً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات ومصدر تميز بدعم من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي وثقت بقدرتها على الإبداع لتسهم في حاضر ومستقبل دولة الإمارات لخمسين عاماً قادمة.

منجزات

وقال سموه في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نحتفي في هذه المناسبة الوطنية بمنجز المرأة الإماراتية التي تعد مصدر فخرنا جميعاً ومحل تقدير لما قدمته عبر عقود من جهود مشكورة في بناء دولتنا ونهضة مجتمعنا إلى جانب دورها الأكبر مربية للأجيال ومدرسة للأخلاق والقيم الأصيلة ونبعا للألفة بين أبنائها.

وأضاف سموه أن المتمعن في مسيرة الإمارات التنموية المظفرة ليلمس من أول وهلة مدى تأثير ابنة الإمارات فيها بوصفها من أنجح التجارب على مستوى العالم في مجال تمكين وريادة المرأة، والتي أرسى قواعدها المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، واليوم نجني ثمار تلك الرؤية الحكيمة بعدما تبوأت المرأة الإماراتية أرفع المناصب في قطاعات حيوية وقدمت نموذجاً متفرداً في مجال تمكين المرأة.

قدرات

وقدم ولي عهد رأس الخيمة في ختام كلمته التهنئة بهذه المناسبة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعم الأول لإنجازات المرأة الإماراتية انطلاقاً من إيمانها بقدرات ابنة الإمارات على خدمة وطنها والمساهمة بصورة فعالة في مسيرة نهضتها.

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