مؤسسات ومنظمات دولية تقر بكفاءة ابنة الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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نجحت ابنة الإمارات في تخطي التأثير والحضور المحلي لتصل بكفاءتها ومؤهلاتها لشغل أرفع وأهم المناصب والمسؤوليات في العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية. منتزعة بذلك اعترافاً عالمياً بنجاح مسيرة تمكين المرأة في الإمارات ووصولها إلى أعلى قمم النجاح والعطاء.

وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية تستعرض وكالة أنباء الإمارات (وام) في التقرير التالي، عدداً من أبرز النماذج النسائية الملهمة واللواتي نجحن في تتويج سيرتهن المهنية بمناصب ومسؤوليات عالمية رفيعة.

بدور القاسمي

تولت الشيخة بدور القاسمي رئاسة الاتحاد الدولي للناشرين منذ العام 2021 كأول سيدة عربية في هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد.

وشغلت الشيخة بدور القاسمي، قبل ذلك منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين؛ بعد أن تم انتخابها في اجتماعات الجمعية العمومية للعام 2018 نائباً لرئيس الاتحاد خلال معرض «فرانكفورت الدولي للكتاب».

وشكل اختيار الشيخة بدور القاسمي لهذا المنصب الدولي الرفيع اعترافاً بجهودها في دعم صناعة النشر والناشرين على المستويين المحلي والعالمي، وذلك من خلال سلسلة المبادرات الدولية التي قادت فيها جهوداً نوعية؛ خدمة لقطاع النشر حول العالم.

وتتعدد منجزات وإسهامات الشيخة بدور في الجانب المحلي، حيث أسست جمعية الناشرين الإماراتيين في عام 2009، وأسهمت بشكل مباشر في تتويج الشارقة بلقب «العاصمة العالمية للكتاب 2019»، حيث ترأست اللجنة الاستشارية ومكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب.

لانا نسيبة

ترأست لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، جلسات مجلس الأمن الدولي خلال شهر مارس الماضي خلال فترة ترأس دولة الإمارات للمجلس، وشكل ترأسها لجلسات إحدى أكبر المؤسسات الأممية العريقة.

وكانت نسيبة قد قدمت أوراق اعتمادها كسفيرة ومندوبة دائمة لدولة لإمارات لدى الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2013، كما قدمت أوراق اعتمادها كسفيرة غير مقيمة لدولة الإمارات في غرينادا في نوفمبر 2017.

تتولى السفيرة نسيبة حالياً منصب الرئيس المشارك للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، وهو المنصب الذي تشغله منذ العام 2018، وكانت قد شغلت سابقاً منصب نائب رئيس الجمعية العامة للدورة الثانية والسبعين، كما تولت رئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العام 2017.

رزان المبارك

تسلمت رزان خليفة المبارك رئاسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة منذ 8 سبتمبر 2021 وهي رئيسة المركز الدولي للزراعة الملحية - إكبا منذ يونيو 2018.

وتعد المبارك من الشخصيات النسائية المؤثرة في الإمارات، حيث شغلت منصب العضو المنتدب لجمعية الإمارات للطبيعة منذ العام 2003 والعضو المنتدب وعضو مجلس إدارة صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، كما وتشغل المبارك عضوية مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

منى تهلك

وفي إنجاز مهم انتخبت منى تهلك في نوفمبر الماضي رئيساً للاتحاد الدولي للمستشفيات، وهي المرة الأولى التي تتبوأ امرأة عربية هذا المنصب الدولي الرفيع في تاريخ الاتحاد.

ويعكس وصول الدكتورة منى تهلك لهذا المنصب العالمي الحضور الفاعل لابنة الإمارات في مختلف القطاعات، كما يعكس ثقة العالم في قدراتها.

وقد تم انتخاب الدكتورة منى تهلك بالإجماع قبل خمس سنوات، عضواً في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، كما تم اختيارها كذلك أميناً لصندوق الاتحاد، واستمرت في المنصبين - منذ عام 2017 - إلى أن تم انتخابها، أخيراً، رئيساً للاتحاد.

سلمى الدرمكي

تترأس سلمى الدرمكي منذ يناير الماضي اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) التي تُعنى بالتنسيق بين الدول العربية في المجالات الثقافية، ودراسة الأوضاع الثقافية العربية واقتراح آليات النهوض بها، واقتراح المشاريع الثقافية المشتركة، ومتابعة أنشطة المنظمة في المجال الثقافي والإعداد لمؤتمر وزراء الثقافة العرب.

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