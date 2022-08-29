«قضاء أبوظبي» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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احتفت دائرة القضاء في أبوظبي، بيوم المرأة الإماراتية، الذي صادف أمس، 28 أغسطس كل عام، عبر تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة على مدار يومين.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة إن الاحتفال بيوم المرأة تعبير شامل عن الواقع المشرف الذي وصلت إليه المرأة، في ظل دعم القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، وما ينتظرها من مستقبل مشرق، لتؤدي دورها بكفاءة وفعالية في مسيرة التنمية والازدهار.

وقال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لأبوظبي: تتجدد مشاعر الاعتزاز بما حققته المرأة في مجتمع دولة الإمارات، لتكون مثالاً يحتذى به ونموذجاً للعمل والعطاء بمختلف الميادين، في ظل الدعم المتواصل من قيادتنا، لتبرهن دوماً على قدرتها على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها.

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