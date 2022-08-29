جلسات حوارية في وزارة الطاقة

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «أن المرأة الإماراتية أحد أهم رهانات المستقبل ومكون رئيس في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وهي تعيش أزهى عصورها في ظل القيادة الرشيدة».

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في احتفالية يوم المرأة التي أقامتها الوزارة وذلك بحضور المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والوكلاء المساعدين، وعدد من مديري الإدارات وموظفات الوزارة.

وشهد الحفل، الذي أقيم في ديوان الوزارة بدبي، مجموعة من الفعاليات والأنشطة، والجلسات الحوارية، والأنشطة والفعاليات التراثية.

بدورها، ألقت المهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة كلمتها التي من خلالها تقدمت بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها واهتمامها بالمرأة العاملة في الدولة، مما أسهم في تحقيق التوازن بين الجنسين، وأثنت على جهود موظفات الوزارة التي أسهمت في تحقيق الطموحات الوطنية.

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