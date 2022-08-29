فعاليات فنية في «جمارك دبي»

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت اللجنة النسائية في دائرة جمارك دبي بيوم المرأة الإماراتية حيث أُقيم الاحتفال هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» وبحضور موظفات بالدائرة.

شهد الاحتفال عدداً من الفعاليات المختلفة منها تشكيل لوحة تحمل شعار يوم المرأة الإماراتية من خلال تفاعل الموظفات، كما تم إقامة معرض لمنتجات التجميل والعطور والملابس، وعلى هامش الفعالية أُقيمت محاضرة صحية قدمها الدكتور ناظم الرفاعي جراح المناظير وعلاج السمنة بمستشفى قرقاش.

وقالت مريم خليفة الشامسي رئيسة اللجنة النسائية في جمارك دبي: إن المرأة في دولة الإمارات حققت طفرة نوعية في كافة المجالات وتلك الطفرة لم تحقق إلا بدعم من القيادة الرشيدة. وأضافت: بهذا الدعم استطاعت المرأة أن تتميز وتتقلد مناصب قيادية أثبتت فيها قدرتها على التحدي وتحمل المسؤولية لتكون مشاركة قوية في تحقيق التنمية المستدامة.

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