سجن النساء بدبي يحتفي بكوادره وبالنزيلات

المصدر: دبي - البيان

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جاء احتفال الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، بيوم المرأة الإماراتية هذا العام مختلفاً، ليتخطى الكادر النسائي في المؤسسات العقابية، ويشمل إسعاد المجتمع الخارجي المتمثل في النزيلات والموقوفات من مختلف الجنسيات في 9 مراكز شرطة، في تأكيد لما قدمته وتقدمه ابنة الإمارات لوطنها وللآخرين، مكرسة بهذا اليوم قيم العطاء والمحبة والتسامح بين مختلف أطياف المجتمع.

وقالت العقيد جميلة الزعابي، مدير إدارة سجن النساء: نحتفل كل عام بإنجازات ابنة الإمارات وما حققته من مكاسب لوطنها إلى جانب أخيها الرجل، وقد استلهمنا هذا العام من شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، والذي أطلقته «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن نكون مصدر إلهام للأخريات على اختلاف جنسياتهن وثقافتهن، وقدوة لفتيات المستقبل في العطاء والتسامح والانسجام والتكاتف المجتمعي. وأضافت: «بأخلاق ابنة الإمارات، ارتأينا أن يشمل احتفالنا هذا العام كل النزيلات والموقوفات».

واحتفلت إدارة سجن النساء بدبي بالكادر النسائي والنزيلات والموقوفات، كما انطلق وفد من العناصر النسائية في زيارات ميدانية إلى 9 مراكز، وهي الراشدية، والقصيص، والمرقبات، والبرشاء وجبل علي، ونايف، والرفاعة، وبر دبي، ومركز شرطة المطار.

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