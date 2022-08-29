«شابات فخر» محاكاة الخدمة الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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بمناسبة يوم المرأة الإماراتية؛ أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية مبادرة «شابات فخر»، ضمن مبادرة «فخر» التي تعزز مفهوم العطاء وحب الوطن، من خلال تسليط الضوء على مجموعة من النماذج الوطنية المشرفة في ميادين العز، لتكون مصدر إلهام للأجيال.‎

المبادرة التي ستبدأ في شهر نوفمبر المقبل تعمل على محاكاة تجربة الخدمة الوطنية لمدة يوم واحد في المعسكر التدريبي، لتعزيز الوعي الثقافي لشابات الإمارات من الفئة العمرية 18 إلى 35 سنة، من خلال المهارات الأساسية والتدريبات العسكرية المتنوعة، مما يسهم في بناء وصقل المهارات الشخصية، وتعزيز دورهن في خدمة الوطن. ويمكن للراغبات في خوض هذه التجربة، التسجيل عبر الرابط الإلكتروني للمبادرة

http://youth.gov.ae/onedayatthecamp

ثقة القيادة في المرأة

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية إن مبادرة «شابات فخر» تجسد ثقة القيادة الرشيدة في المرأة الإماراتية التي ساهمت ومنذ قيام الاتحاد في تربية وتنشئة وإعداد الأجيال التي كان لها دور كبير في بناء ورفعة وازدهار هذا الوطن.

وأضاف: وجود المرأة في المعسكرات التدريبية يعتبر فرصة ذهبية للاطلاع عن قرب على طبيعة الحياة العسكرية واكتساب الخبرات والمهارات الجديدة التي تعزز من قدراتهن وتصقل مهاراتهن.

قوة داعمة

وأكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً مهماً في مسيرة بناء الدولة منذ تأسيسها، وأثبتت أنها شريكة النجاح في كل القطاعات التنموية؛ وبرهنت للعالم قدرتها على تحقيق المكتسبات النوعية والمستدامة لتساهم في جهود التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

شريك في التنمية

وأشارت العميد الركن عفراء سعيد الفلاسي، قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، أن مبادرة شابات فخر هي تأكيد على الدعم والتشجيع اللامتناهي الذي تنعم به المرأة في دولة الإمارات باعتبارها نصف المجتمع وشريكاً رئيسياً في عملية التنمية الشاملة التي ترتكز على بناء الإنسان والذي تقوم المرأة بدور كبير في تربيته وإكسابه القيم الوطنية والأخلاقية.

دور رئيسي

وقال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «حرصت مبادرة فخر منذ انطلاقها على تسليط الضوء على القطاعات التي يبرز فيها الشباب ويلعبون دوراً رئيسياً في خدمة أوطانهم، وهذا العام، في يوم المرأة الإماراتية، جاءت شابات فخر لتكمل هذه المحطات المتميزة عبر منح الفرصة لأخواتنا لاكتساب المهارات الأساسية التي تنطوي عليها التجربة العسكرية، فالمرأة الإماراتية أثبتت على مر السنوات الماضية قدرتها على التواجد في كل الميادين، وكانت دائماً صاحبة بصمة وأثر واضح».

النسخة التجريبية من شابات فخر

وشاركت 50 شابة من مختلف إمارات الدولة في النسخة التجريبية لمعسكر «شابات فخر» التدريبي، المقام لمدة يوم واحد، وتدربت المشاركات على تنمية الوعي الثقافي العسكري والبدني عبر تلقي المهارات العسكرية الأساسية والتدريبات المختلفة. أقيم المعسكر بمدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، ولمسَ عدد من شابات الفخر المشاركات تعزيز المبادرة الأخيرة لشعورهن بالمواطنة الإيجابية، فضلاً عن توطيد روح التعاون والفريق الواحد.

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