شيخة المري.. ريادة في الطيران المدني

المصدر: دبي - البيان

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أصبحت شيخة المري، الإماراتية الوحيدة المبتعثة لدراسة الطيران المدني في إيطاليا.

ووجهت المري شكرها إلى القيادة الرشيدة، وأم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية على كل ما تقدمه من تمكين ودعم لبنات الإمارات، معربة عن فخرها بتمثيل المرأة الإماراتية في إيطاليا.

وأكدت شيخة أن النماذج النسائية الإماراتية أصبحن قدوة لفتيات الغد بما حققنه من نجاحات وإنجازات نوعية متعددة المجالات، وتمثيلهن لوطنهن الإمارات في مختلف المحافل الدولية.

كما وجهت المري شكرها لوالديها وأسرتها على دعمهم المستمر لتتمكن من تحقيق حلمها، والتحليق في سماء الوطن.

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