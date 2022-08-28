شرطة دبي تناقش أثر تمكين المرأة في تحقيقها الإنجازات

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، جلسة حوارية تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية تحت عنوان «واقع مُلهم... مُستقبل مُستدام»، ألقت خلالها الضوء على أثر دعم القيادة الرشيدة في تمكين المرأة وتحقيقها للإنجازات النوعية في مختلف الميادين.

وتحدث في الجلسة التي أدارتها المقدم سعاد يوسف الضابط الإداري في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، كل من العقيد جميلة الزعابي مدير إدارة سجن النساء في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعقيد وداد سيف بن مويزة ضابط إداري في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والدكتورة مريم المطروشي أخصائية الأشعة في إدارة الطب الشرعي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي.

وتطرقت العقيد جميلة الزعابي إلى دور المرأة الإماراتية في العمل والتميز في أداء واجباتها الوظيفية، مشيرة إلى أن قيادة دولة الإمارات مكنت المرأة وساهمت في تعزيز مكانتها عبر إعطائها كافة الحقوق التي تساعدها على أن تعمل جنباً إلى جانب مع الرجل في خدمة الوطن وإعلاء شأنه.

وحثت العقيد الزعابي الحاضرات في الجلسة الحوارية على أهمية العمل من أجل خلق بصمة مميزة في حياتهن العملية والأسرية، وأن يكن رائدات ويسعين للوصول إلى المراكز الأولى، مُستلهمة في هذا الشأن قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «أنا وشعبي نُحب المركز الأول».

التمكين ودعم القيادة

وبدورها، تحدثت العقيد وداد سيف بن مويزة عن تمكين المرأة في دولة الإمارات في الخمسين عاماً الماضية، مُستعرضة دور المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مؤسس الاتحاد، في تحقيق المشاركة الإيجابية للنساء في التنمية المُستدامة، إلى جانب استعراض دور الراحل الكبير، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في دعم المرأة الإماراتية في الوصول إلى المناصب والوظائف العليا.

كما تحدثت العقيد وداد سيف بن مويزة عن دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها وتشجيعها، إلى جانب استعراض دور شرطة دبي في دعم المرأة في العمل الشرطي والوصول إلى مناصب قيادية.

وأكدت العقيد وداد سيف بن مويزة أن الإمارات مُستمرة بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تمكين المرأة ضمن استراتيجيتها في هذا الشأن ونحو الخمسين عاماً المقبلة.

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